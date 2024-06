Wohnungseinbruchsdiebstahl

23.06.2024, 02:00 Uhr bis 03:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein mutmaßlich Jugendlicher in ein Wohnhaus in der Herdstraße ein, während ein zweiter Jugendlicher zeitgleich die Straße beobachtete. Ein Zeuge bemerkte dies und verständigte die Polizei. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnten die beiden Personen, trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr festgestellt werden.

Rund eine Stunde später wurde ein ähnlich gelagerter Sachverhalt in der St.-Markus-Straße gemeldet. Hier drangen zwei mutmaßlich Jugendliche erneut in eine Wohnung ein. Die Beschreibung der Personen stimmte in beiden Fällen überein: 1. Jugendlicher mit weißem Jogginganzug und Fischerhut, 2. Jugendlicher mit weißer Kappe, weißem Oberteil und dunkler Jogginghose. Auch während der zweiten Fahndungsmaßnahme konnten die gesuchten Personen nicht festgestellt werden.

Konkrete Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. In beiden Fällen dürften die Personen unverschlossene Fenster und Türen zum Eindringen in die Wohnungen genutzt haben. Die Polizei rät, ungesicherte Fenster und Türen im Erdgeschossbereich, nicht unbeaufsichtigt geöffnet zu lassen.

Zeugen, die möglicherweise eine verdächtige Wahrnehmung im Innenstadtbereich gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung setzen.

Trunkenheitsfahrt mit einem E-Longboard

23.06.2024, 02:00 Uhr

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde ein 20-Jähriger aus Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befuhr die Landwehrstraße mit einem motorisierten Skateboard. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 20-jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, für das Fahrzeug keine Versicherung bestand und der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, das E-Longboard sichergestellt.

Körperverletzung am Berliner Platz

22.06.2024, 23:56 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz. Nach polizeilichen Erkenntnissen attackierten ein 23 -Jähriger und ein 31-Jähriger drei Personen. Diese erlittenen Atemwegsreizungen, da durch die beiden Täter Reizgas versprüht wurde. Zwei der Geschädigten erlitten zudem Verletzungen durch Schläge. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die beiden Täter konnten vor Ort einer Personenkontrolle unterzogen, das Reizgas sichergestellt werden.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

22.06.2024, 22:57 Uhr

Am späten Freitagabend touchierte ein schwarzer PKW im Closweg einen vor Ort geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtende PKW festgestellt und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der in Römerberg wohnhafte, 66-jährige Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,03 Promille. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 4500 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

22.06.2024, 08:35 Uhr

Am Samstag ereignete sich, gegen 08:30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einer 80-jährigen Fahrradfahrerin und einer 57-jährigen PKW-Fahrerin. Die Autofahrerin befuhr die Paul-Egell-Straße in Richtung Rulandstraße, die Fahrradfahrerin in gleicher Fahrtrichtung den rechten Fahrradweg. Als die PKW-Fahrerin nach rechts auf einen Parkplatz abbog kam es zur Kollision, wodurch die Fahrradfahrerin zu Boden stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen am Bein. Am unfallbeteiligten PKW entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Randalierende Person bei der Essensausgabe der Tafel

22.06.2024, 10:40 Uhr

Am Samstagmorgen wurde ein alkoholisierter Mann in der Seekatzstraße als Randalierer gemeldet. Durch sein lautes und aggressives Verhalten verängstigte er Mitarbeiter der Speyerer Tafel. Der 52-jährige, stark alkoholisierte Mann wurde aufgrund seines Verhaltens des Platzes verwiesen. Da er dem Platzverweis nicht nachkam musste er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden.

Verkehrsunfall L454 – Vollsperrung zur Bergung notwendig

Schifferstadt (ots)

Am Freitagmittag, 21.06.2024, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung L454 (Speyerer Str.) – Carl-Benz-Straße. Ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer wollte aus dem Industriegebiet auf die Landstraße auffahren, missachte jedoch die Vorfahrt einer 36-jährigen BMW-Fahrerin, die von Schifferstadt in Richtung Speyer unterwegs war. Die Fahrerin des BMW wurde durch den Aufprall leicht verletzt, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu Sicherungsmaßnahmen an ihrem Pkw wurde auch die Feuerwehr Schifferstadt hinzugezogen. Während deren Einsatzes musste die Fahrbahn für ca. 20min voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Speyer – Fahrt nach Konsum von Lachgas untersagt

In der Nacht zum Samstag gegen 01:20 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Kurt-Schumacher-Straße auf eine schlafende Person in einem geparkten PKW aufmerksam. Auf dem Beifahrersitz konnte zudem eine Flasche Lachgas festgestellt werden. Im Rahmen einer Kontrolle gab der 18-jährige Alleininsasse an, zuvor Lachgas konsumiert zu haben und dabei eingeschlafen sein zu müssen. Da Lachgas eine u.a. berauschende Wirkung haben kann und folglich Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 18-Jährigen bestanden, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Speyer- Alkoholisierter Fahrradfahrer begeht Ladendiebstahl

Am Donnerstag gegen 10:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Mann mit einem Damenfahrrad die Peter-Drach-Straße und stürzte mit diesem vor einem Wohnhaus. Das Fahrrad ließ der junge Mann an der Örtlichkeit zurück und begab sich fußläufig in Richtung eines Supermarkts in der Dudenhofer Straße. Hier entwendete der 16-Jährige Ware im Wert von 5,50 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Täter festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er an seine Erziehungsberechtigten überstellt.

Das weiße Damenfahrrad der Marke Winora wurde auf Grund des Verdachts des Diebstahls durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei Speyer bittet die oder den rechtmäßigen Eigentümer, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Das Fahrrad kann gegen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

Speyer- Einbruch in Autohaus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen unbekannte Täter die Scheibe zu einem Autohaus in der Auestraße ein. Hierdurch gelangten sie ins Innere des Gebäudes und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Entwendet wurden Gegenstände im Wert von ca. 300 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in der Auestraße gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer- Versuchter Diebstahl aus PKW in vier Fällen

Im Zeitraum vom Mittwoch 18:00 Uhr bis Donnerstag 06:00 Uhr wurden insgesamt vier PKW Am Rabensteinerweg und Am Roßsprung durch bislang unbekannte Täter angegangen. Die vermutlich unverschlossen geparkten Fahrzeuge wurden durch die Täter geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Insgesamt wurden ca. 10 Euro Bargeld entwendet.

Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei rät, generell keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend (20.06.2024, gegen 22 Uhr) in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer. Ein Streit zwischen einem 30-jährigen und einem 42-jährigen Bewohner eskalierte und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Als ein Sicherheitsdienstmitarbeiter schlichten wollte, versuchte der 30-Jährige auch diesen zu schlagen. Zahlreiche Bewohner kamen hinzu, um die Situation zu beobachten. Aufgrund der unklaren Ausgangslage wurde die Unterkunft mit starken Polizeikräften aufgesucht. Da der 30-Jährige sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen den 30-Jährigen und gegen den 42-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.