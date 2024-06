Unter Alkohol-/Drogeneinfluss mit Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis ist am Sonntagmorgen

unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem Fahrrad gefahren. Gegen 02:32 Uhr

bemerkte eine Streife seinen auffälligen Fahrstil und stoppte ihn zur

Durchführung einer Verkehrskontrolle. Nachdem er mit seinem Fahrrad angehalten

hatte, fiel er samt diesem um. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,36 Promille. Infolge seines auffälligen Verhaltens bestand zudem der

Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest bestätigte

diese Vermutung. Der Mann wurde zur Dienststelle mitgenommen und eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 40-Jähriger aus dem Stadtgebiet ist am Sonntagmorgen

unter erheblichem Alkoholeinfluss Fahrrad gefahren. Infolge seines auffälligen

Fahrstils wurde der Mann gegen 05:05 Uhr in der Richard-Wagner-Straße einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19

Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen

ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Gemeinsame Presseerklärung der Polizeidirektion

Kaiserslautern und der Stadtverwaltung Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – Am heutigen Samstag fanden im Stadtgebiet drei

Versammlungen unter freiem Himmel statt.

Gegen 10 Uhr startete in der Riesenstraße am Kugelbrunnen ein Aufzug des

Netzwerk Queer in KL, an dem ca. 30 Personen teilnahmen. Die Wegstrecke führte

die Versammlungsteilnehmer von der Riesenstraße über die Fackelstraße,

Schneiderstraße, den Schillerplatz, Marktstraße bis zum Ausgangspunkt

Riesenstraße, wo der Aufzug gegen 11:05 Uhr eintraf. Nach der Ankunft des

Aufzugs wurde die Versammlung noch stationär bis 12:35 Uhr fortgeführt.

Um 12:15 Uhr startete eine weitere Versammlung am Guimaraes Platz unter dem

Motto: „Stopp Air Base Ramstein“. Im Anschluss an die Kundgebungen vor dem

Hauptbahnhof setzte sich der Aufzug um 14:20 Uhr in Bewegung. Die Aufzugstrecke

führte durch die Richard-Wagner-Straße, Fackelrondell, Schneiderstraße,

Schillerstraße, Schillerplatz, Marktstraße, Eisenbahnstraße, Bahnhofstraße

zurück zum Ausgangspunkt.

Die Versammlung, an der in der Spitze bis zu 600 Personen teilnahmen, wurde um

15:15 Uhr für beendet erklärt.

Im Zeitfenster von 12:15 Uhr bis 16:00 Uhr fanden sich ebenfalls auf dem

Guimaraes Platz bis zu 10 Personen ein, die sich unter dem Motto „Für Frieden-

und Freundschaft – Gegen Hass und Hetze“ versammelten.

Die Polizeidirektion Kaiserslautern begleitete mit Unterstützung des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik die genannten Versammlungen. Sie

verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Im Innenstadtbereich kam es

wegen des Aufzugs am Nachmittag zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.|dsi

Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 24-Jähriger aus dem Stadtgebiet ist am frühen

Samstagmorgen unter erheblichem Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren.

Während einer Verkehrskontrolle in der Eisenbahnstraße fiel den kontrollierenden

Polizeibeamten in der Atemluft des jungen Mannes Alkoholgeruch auf. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Die Weiterfahrt wurde

untersagt und dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein

Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. |pvd

Eingeschlafen und gegen einen Baum geprallt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie am Steuer ihres Autos kurz einnickte, hat eine

31-jährige Frau am späten Freitagabend im Barbarossaring einen Unfall

verursacht.

Aufgrund des Sekundenschlafs verpasste die Fahrerin die Einmündung in die

Augustastraße und geriet auf den Bürgersteig neben der Fahrbahn, wo sie frontal

an einen Baum stieß. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur weiteren

Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Baum wurde ebenfalls

beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro.

Alkohol oder Drogen spielten bei dem Unfall keine Rolle. Da die Fahrerin

allerdings aufgrund Übermüdung scheinbar nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug

sicher zu führen, wurde gegen sie dennoch ein Strafverfahren wegen des Verdachts

der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr Führerschein wurde

beschlagnahmt. |pvd

Verkehrsdelikte im Stadtbereich

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, gingen den Beamten der

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 gleich zwei Verkehrssünder ins Netz. Am

Morgen, gegen 10:15 Uhr, bemerkte eine Streife in der Königstraße ein Auto,

dessen Hauptuntersuchung seit Februar überschritten war. Außerdem konnte der

Fahrer während der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Schnell wurde der

Grund dafür klar: Der 43-Jährige war gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel

vorsorglich sicher. Der Mann wird sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Nach einer vorausgegangenen Meldung über einen „Schlangenlinienfahrer“ stoppte

die Polizei am Abend gegen 20:45 Uhr einen Mercedes-Benz Actros in der Pariser

Straße. Der Lastkraftwagenfahrer hatte „zu tief ins Glas geschaut“. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,15 Promille. Nachdem ein Arzt ihm

eine Blutprobe entnommen hatte, durfte der 32-Jährige die Dienststelle zu Fuß

verlassen. Der Führerschein wurde einbehalten und an die Staatsanwaltschaft in

Kaiserslautern übersandt. Er sieht nun einem Verfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr entgegen und muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. |jm

Von Holzstück am Kopf getroffen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Stück Holz sorgte am

Donnerstagabend in der Eckstraße für Aufsehen. Wie ein 31-Jähriger der Polizei

mitteilte, war er gegen 21:35 Uhr dabei im Garten zu arbeiten, als er plötzlich

von einem Holz am Kopf getroffen wurde. Eine Polizeistreife rückte aus, konnte

den Werfer vor Ort aber nicht mehr antreffen. Aufgrund der bisherigen

Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Wurfobjekt aus Richtung

Wartenberger Straße kam. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung kümmerte sich

um die Verletzung des Opfers. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen. |kfa

Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag beobachtete eine Polizeistreife,

wie zwei Männer auf dem Willy-Brandt-Platz ein Drogengeschäft abwickelten. Bei

der anschließenden Kontrolle konnten sowohl bei dem 22-jährigen „Verkäufer“, als

auch bei dem 36-jährigen „Käufer“ Marihuana aufgefunden werden. Der 22-Jährige

musste die Beamten zur Dienstelle begleiten und seine Wohnung wurde, wie durch

den Richter angeordnet, durchsucht. Hierbei fanden die Beamten weiteres

verkaufsfertiges Marihuana sowie drogentypisches Verpackungsmaterial. Ebenso

hatte der Mann einen größeren Geldbetrag bei sich, der mutmaßlich aus den

erfolgten Drogendeals stammen dürfte. Nachdem die Polizei alle Beweismittel

sichergestellt hatte, durfte der 22-Jährige das Altstadtrevier wieder verlassen.

Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. |kfa

Unter Alkohol-/Drogeneinfluss mit Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis ist am Sonntagmorgen

unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit seinem Fahrrad gefahren. Gegen 02:32 Uhr

bemerkte eine Streife seinen auffälligen Fahrstil und stoppte ihn zur

Durchführung einer Verkehrskontrolle. Nachdem er mit seinem Fahrrad angehalten

hatte, fiel er samt diesem um. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,36 Promille. Infolge seines auffälligen Verhaltens bestand zudem der

Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest bestätigte

diese Vermutung. Der Mann wurde zur Dienststelle mitgenommen und eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

eingeleitet.

Einbrecher schlagen in Firma zu

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte verschafften sich in der

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße

„Auf dem Immel“. Über den hinteren Gebäudeteil gelangten die Täter in die

Innenräume des Komplexes. Dort durchwühlten die Langfinger die Büroräume und

brachen einen Tresor auf. Das genaue Diebesgut ist zu diesem Zeitpunkt noch

nicht bekannt. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die

Einbrecher über die L367 auf das Werksgelände gelangten. Die Ermittlungen dauern

an. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 17:15 Uhr, und Donnerstag, 2 Uhr, etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Spiegel an Pkw abgetreten

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr,

beschädigten unbekannte Täter einen in der Hellmut-Hartert-Straße abgestellten

grauen Mitsubishi. Nach aktuellen Erkenntnissen traten sie gegen den linken

Seitenspiegel des Pkws, wodurch das Glas zu Bruch ging.

Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet oder gehört haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in

Kaiserslautern zu melden. |jm

Vorsicht vor betrügerischen Spendensammlern

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Am Donnerstagnachmittag haben zwei Männer auf

dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße vermutlich

illegal Spenden gesammelt. Die beiden sprachen offensichtlich gezielt ältere

Personen an, um Spenden und Unterschriften für „taubstumme Personen“ zu sammeln.

Als Zeugen die Tatverdächtigen beobachteten, stiegen diese zügig in einen hellen

BMW mit ME-Kennzeichen und verließen damit den Parkplatz. Der Beifahrer zeigte

hierbei seinen ausgestreckten Mittelfinger in Richtung einer Personengruppe.

Das Duo wird folgendermaßen beschrieben: Beide 30 bis 40 Jahre, circa 1,70 m

groß, südländisches Aussehen, mit kurzen dunklen Haaren und Bärten, bekleidet

mit weißen Hemden.

Die Polizei in Rockenhausen ermittelt wegen versuchtem Betrug und Beleidigung

und bittet unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 um Hinweise zu den beiden

Personen oder dem Fahrzeug.

Die Polizei rät: Bei solchen Sammlungen ist meist größte Vorsicht geboten –

oftmals sind die Sammlungen nicht autorisiert und das Geld kommt keinem guten

Zweck zugute, sondern fließt in die Taschen von Betrügern. Nicht selten werden

solche Gelegenheiten auch für Bargelddiebstähle genutzt. Seien Sie kritisch,

wenn Sie von Unbekannten angesprochen und um Spenden gebeten werden und

informieren Sie im Zweifelsfall umgehend die Polizei. Damit Spenden nicht in

falsche Hände geraten, sondern auch bei denen ankommen, für die sie gedacht

sind, haben die Präventionsexperten der Polizei zum Thema „Richtig Spenden“

wichtige Tipps: https://s.rlp.de/1wCxF. |pirok

Nach Unfall zunächst ins Krankenhaus und anschließend in die JVA eingeliefert…

BAB 6; Landstuhl (ots) – Am frühen Freitagmorgen, kam es am Autobahnkreuz

Landstuhl zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Der 59-jährige Fahrer, war mit seinem Sattelzug auf der BAB 6 in Richtung

Saarbrücken unterwegs und wollte am Autobahnkreuz Landstuhl auf die BAB 62 in

Richtung Trier wechseln. Hierbei kam er infolge regennasser Fahrbahn und nicht

angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Satttelzug durchbrach die

Schutzplanken und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Das Gefährt blockierte

dadurch den Zubringer der BAB 62 in Fahrtrichtung Trier und Pirmasens. Der

Fahrer wurde augenscheinlich nur leichtverletzt und mit einem Rettungswagen

vorsorlich in ein Kranknhaus transportiert. Die Feuerwehr Ramstein war zur

Sicherung des havarierten Satttelzuges und Bindung auslaufender Betriebsmittel

ebenfalls im Einsatz. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den

59-jährigen Fahrer ein Haftbefehl bestand. Da der Unglücksrabe diesen durch

Zahlung der Strafe nicht abwenden konnte, führte dessen Weg nach Entlassung aus

dem Krankenhaus daher nicht in die Freiheit, sondern in die JVA Frankenthal.

Aufgund des masiven Schadens an den Schutzplanken und der schwierigen Bergung

des Sattelzuges, wird es im Bereich des Autobahhnkreuzes Landstuhl

voraussichtlich bis zum frühen Freitagabend zu erheblichen Behinderungen kommen.

Insgesamt dürfte der entstandene Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich

liegen.