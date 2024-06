Karlsruhe: Fotoausstellung von Klaus Eppele – „Blütenträume: Kleine Blümchen ganz groß“ im Juli und August 2024

Karlsruhe – Zum Sommerfest des Seniorenzentrums Parkschlössle der hsk am Samstag, 06.Juli 2024, stellt der Karlsruher Fotograf Klaus Eppele Fotografien von heimischen Wald- und Wiesenblumen aus. Die großformatigen Bilder kann man bis zum 31. August 2024 in den Räumen des Seniorenzentrums besichtigen.

Klaus Eppele hat heimische Wald- und Wiesenblumen fotografiert und auf 100 x 150 cm große Leinwände drucken lassen. Diese imposanten Bilder präsentiert der Karlsruher Fotograf nun im Seniorenzentrum Parkschlössle der hsk in der Badener Str. 33 in Karlsruhe-Durlach. Einige der lichtdurchfluteten Bildmotive sind auch im Kalender „Blumen und dufte Musik“ des Calvendo-Verlags erschienen, der die farbenfrohen Motive mit Klaviermusik vereint. Die Ausstellung startet mit dem Sommerfest des Seniorenzentrums am 06. Juli 2024 (14 – 18 Uhr) und dauert bis zum 31. August 2024.

Einige Motive der Ausstellung können Sie bereits hier sehen: https://www.bildidee.net/galerie/bluetentraeume

Einen Blick in den Kalender finden Sie hier: https://www.calvendo.de/galerie/blumen-und-dufte-musik