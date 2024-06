Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montag 17.06.2024 beschädigte eine Autofahrerin in der Ludwig-Guttmann-Straße gegen 09:30 Uhr beim Einparken, vermutlich ein geparktes Fahrzeug. Sie stellte erst Zuhause einen Schaden an ihrer hinteren rechten Felge, sowie der dortigen C-Säule fest, weshalb sie davon ausging, beim Einparken ein Fahrzeug touchiert zu haben und die Polizei verständigte.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort kein beschädigtes Fahrzeug mehr feststellen. Der derzeit bekannte Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Haben Sie am Montagmorgen in der Ludwig-Guttmann-Straße geparkt oder den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Geparktes Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 17.06.2024 wurde zwischen 13-13:15 Uhr, der rechte Außenspiegel eines roten Hyundai i20 in der Wittelsbachstraße beschädigt. Vermutlich blieb ein E-Scooter oder ein Fahrrad beim Vorbeifahren an dem Spiegel hängen. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 100 Euro zu kümmern.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am späten Montagabend (17.06.2024), gegen 23:30 Uhr, streifte ein unbekannter Verursacher beim Überholen auf der Kaiser-Wilhelm-Straße das Auto eine 50-Jährigen. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung A650. Der 50-Jährige kam von der Straße ab und streifte die Leitplanke.

An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. bei dem flüchtigen Auto soll es sich um eine helle Limousine mit bulgarischem Kennzeichen gehandelt haben.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem Verursacher geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 17.06.2024 gegen 15 Uhr, fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto in der Lagerhausstraße auf das vor ihr bremsende Auto einer 60-Jährigen auf. Die 60-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Zudem entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe rund 800 Euro.