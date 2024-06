Widerstand gegen Polizeibeamte nach Suizidandrohung

Schifferstadt (ots) – Am Montag 17.06.2024 gegen 18:10 Uhr, kam es in Schifferstadt in der Salierstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund der Suche nach einer vermissten weiblichen Person, welche ihren Suizid angekündigt hatte. Die Person konnte in der Salierstraße durch die Polizeikräfte angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Infolgedessen kam es durch die Person zur Widerstandshandlung gegenüber den Polizeikräften, welche diese zudem lautstark beleidigte und bespuckte. Die Situation wurde durch zahlreiche Passanten wahrgenommen, welche sich zum Teil in negativer Weise gegenüber den Beamten äußerten. Die Person wurde im Anschluss einer zuständigen Fachklinik zwecks medizinischer Behandlung zugeführt.

Durch die Widerstandshandlung wurden 4 Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt, welche weiterhin Dienst verrichten konnten. Zeugen melden sich bei der PI Schifferstadt, Tel: 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Scheibe an Einfamilienhaus beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 17.06.2024 von 12-15 Uhr, warfen Unbekannte einen Ziegelstein gegen eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Berwartsteinstraße. Die Scheibe wurde hierdurch beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Geschwindigkeitskontrollen

Mutterstadt (ots) – Am Montagmittag führten Beamte der Polizei Schifferstadt zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim auf der Landstraße 530 Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei mussten sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrzeugmängel und nicht mitgeführter Dokumente eingeleitet werden.

Der Spitzenreiter wurde mit 107km/h bei erlaubten 70km/h gemessen. Es folgt ein Bußgeld im 3-stelligen Bereich, 1 Punkt in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.