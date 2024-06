Verletzter Turmfalke und Waldohreule wieder in Freiheit entlassen (Foto)

Bad Bergzabern-Oberhausen (ots) – Am 25.05.24 wurde in der Fußgängerzone Bad Bergzabern ein verletzter Turmfalke festgestellt. Zusammen mit einer jungen Waldohreule wurden die verletzten Vögel in einer Station in Schweigen-Rechtenbach gepflegt.

Beide sind wieder wohlauf und konnten jetzt wieder im Bereich Oberhausen in Freiheit entlassen werden.

Unbekannter Reifenstecher

Landau (ots) – Am Montag 17.06.2024, wurde der Polizei Landau gemeldet, dass die Reifen an mehreren geparkten Fahrzeugen in der Hauptstraße in Walsheim beschädigt worden seien. Vor Ort stellten die Polizeibeamten schließlich fünf Fahrzeuge fest, bei denen jeweils die beiden Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen wurden. Die Tat dürfte sich in der Nacht vom 16. auf den 17.06.2024 ereignet haben. Täterhinweise sind bisher nicht vorhanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Aufbruch einer Lagerhalle

Venningen (ots) – Im Edesheimer Weg haben Unbekannte über das zurückliegende Wochenende ein Metalltor einer landwirtschaftlichen Lagerhalle aufgehebelt und daraus verschiedene Utensilien im Wert von über mehreren hundert Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

PKW überschlagen, geflüchtete Insassen ermittelt

Offenbach (ots) – Am Abend des 17.06.2024 wurde der Polizei Landau ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW auf dem Feldweg zwischen Offenbach und Landau-Mörlheim gemeldet. Vermutlich verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam dadurch von der Straße ab und überschlug sich.

Aufmerksame Zeugen beobachteten zudem, wie sich 3 jüngere Männer aus dem verunfallten, stark beschädigten Fahrzeug befreiten, das Kennzeichen von dem Auto abmontierten und sich anschließend fußläufig rasant von der Örtlichkeit entfernten. Mittels Hubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften wurde nach den geflüchteten Insassen gefahndet, jedoch vergebens.

Einige Stunden nach dem Unfall wurde der Polizei bekannt, dass ein 20-Jähriger mit leichten Verletzungen in einem umliegenden Krankenhaus aufschlug und sich als Insasse des verunfallten Skodas zu erkennen gab. Im Laufe der Nacht wurden durch umfangreiche Ermittlungen auch die beiden anderen Insassen ausfindig gemacht, wobei sich der 20-jährige Fahrer ebenfalls leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus in medizinischer Behandlung begab.

Da der PKW nicht zugelassen war, flüchteten die Insassen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.