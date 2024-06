Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr fiel eine betrunkene Person in der Peterstaler Straße auf, welche aufgrund ihres Verhaltens mehrere gefährliche Verkehrssituationen auslöste. Die alarmierte Streife konnte den aufgebrachten 24-Jährigen an der beschriebenen Örtlichkeit ausfindig machen und zunächst beruhigen.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung schlug seine Stimmung jedoch blitzartig um, was dazu führte, dass er auf einen Beamten losging und versuchte ihn mit der Faust zu schlagen. Nur unter dem Einsatz von Pfefferspray und mit Hilfe mehrere Beamten gelang es schließlich den 24-Jährigen festzunehmen.

Bei der Festnahme schlug und trat der Verdächtige erheblich um sich und traf eine Beamtin mit einem Tritt im Gesicht. Die Polizistin wurde hierdurch leicht verletzt. Dem Mann wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Widerstandshandlungen dürften durch mehrere Passanten beobachtet worden sein, welche sich teilweise während des Geschehens entfernten, bevor eine Feststellung ihrer Personalien möglich

war. Die Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

10 leicht verletzte Personen bei einer Notbremsung eines Linienbusses

Heidelberg-Kirchheim: (ots) – Gegen 16:03 Uhr befuhr ein Linienbus den Harbigweg in Heidelberg. Aufgrund von Arbeiten die derzeit neben der Straße durchgeführt werden fuhr der Bus schon etwas langsamer. Nach ersten Ermittlungen sah sich der Busfahrer zu einer Notbremsung genötigt, da im Rahmen von Arbeiten plötzlich ein Rohr in die Fahrbahn ragte.

Durch diese Notbremsung verletzten sich insgesamt 10 Fahrgäste leicht. Ein hinzugerufener Rettungswagen konnte vor Ort die Blessuren aber ambulant gut versorgen, so dass keine der Personen zur weiteren Behandlung einen Arzt oder eine Klinik aufsuchen mussten. Die genauen Umstände wie es zu dem Vorfall kommen konnte sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat hierzu die Bearbeitung übernommen.