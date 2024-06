Hinzweiler: 20. Königsberglauf am 30. Juni 2024 beim SV Hinzweiler

Hinzweiler – In diesem Jahr organisiert der SV Hinzweiler einen Jubiläumslauf. Bereits zum 20. Mal findet das überregional bekannte Laufevent statt.

Am Sonntag, 30. Juni 2024, startet um 10:00 Uhr am Sportlerheim zunächst der SchülerInnen-Lauf. Um 10:15 Uhr machen sich die Läuferinnen und Läufer auf die 6 km oder 13 km lange Strecke. Während die kürzere Strecke „nur“ den Fuß des Königsberges erreicht, führt die Langstrecke über seinen 568 m hohen Gipfel und ist als Berglauf auch für geübte Läuferinnen und Läufer eine echte Herausforderung.

Der SV Hinzweiler bietet wie immer ein Mittagessen an und lässt den Tag bei Kaffee und Kuchen ausklingen. Voranmeldungen sind per Mail an W. Lang (lang-hinzweiler@web.de) möglich, können aber problemlos auch am Veranstaltungstag vor Ort vorgenommen werden.

Mehr Infos unter www.Koenigsberglauf.de.