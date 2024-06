Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Sachschaden bei Unfall zwischen Auto und Rettungswagen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Auf der Heidelberger Straße kam es am

Samstagabend gegen 19 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Porsche und einem

Rettungswagen. Beide Fahrzeuge fuhren auf unterschiedlichen Fahrstreifen

stadtauswärts, als der 28-jährige Porsche-Fahrer den Fahrstreifen wechselte und

dabei mit dem Rettungswagen kollidierte.

Der in dem Rettungswagen befindliche Patient wurde nach dem Unfall von einem

weiteren, alarmierten Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Verletzt

wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Es mussten jedoch beide

Fahrzeuge abgeschleppt werden, da diese nicht mehr fahrbereit waren. Der gesamte

Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle

musste kurzzeitig zur Unfallaufnahme und für die Fahrbahnreinigung gesperrt

werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfall

aufgenommen.

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht Zeugin/ Fußgängerin

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Montagnachmittag, um 16:05

Uhr, soll eine 13-Jährige auf der Hollmuthstraße in Richtung Stadttor unterwegs

gewesen sein, als sie von einem unbekannten Pkw-Fahrer angesprochen worden sein

soll. Die 13-Jährige lief davon und traf auf eine bislang unbekannte

Fußgängerin, die mit ihrem Hund spazieren gegangen sein soll. Auf Nachfrage, ob

alles in Ordnung mit dem Mädchen sei, schilderte diese der Frau den Vorfall,

weshalb die Frau Kontakt zum Fahrer aufnahm. Ohne auf die Rückmeldung der Frau

zu warten, lief das Mädchen weiter Richtung Stadttor. Über das Fahrzeug oder den

unbekannten Pkw-Fahrer ist bislang nichts bekannt.

Der Vorfall wurde erst im Nachgang bei der Polizei gemeldet. Das Polizeirevier

Neckargemünd hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

aber vor allem die Fußgängerin, sich unter der Telefonnummer 0621/9254-0 zu

melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Streit zwischen Verkehrsteilnehmern gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag gegen 15:15 Uhr kam es in der

Markgrafenstraße zu einem Zwischenfall zwischen einem 52-jährigen

Linienbusfahrer sowie einem 34-jährigen VW-Fahrer, woraus letztlich ein Unfall

entstand. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen gerieten die Beiden bereits in

Streit, als sie in der Schloßstraße das erste Mal aufeinandertrafen. Auf Höhe

des Messplatzes soll der 34-Jährige schließlich an einer roten Ampel aus seinem

Auto ausgestiegen und das Gespräch mit dem Busfahrer gesucht haben. Im Anschluss

an das Gespräch, in welchem mehrere Beleidigungen gefallen sein sollen, kam es

aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision der Fahrzeuge. Da die Aussagen der

Beteiligten stark voneinander abweichen, sucht das Polizeirevier Schwetzingen

Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu

melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtloser Audi-Fahrer auf Feldweg unterwegs – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Am späten Donnerstagnachmittag, von 18:50 Uhr

bis 19:00 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer einen schmalen Feldweg im

Pfannenweg, zwischen dem Johanneshof und Hohwiesenweg, entlang, als plötzlich

hinter ihm ein weißer Audi mit erhöhter Geschwindigkeit angefahren kam. Das

Fahrverhalten des Audi-Fahrers zwang den 63-Jährigen in den nebenliegenden Acker

auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei verletzte sich der Mann

leicht. Auf das Fehlverhalten des Fahrers angesprochen, kam es zwischen dem

63-Jährigen und dem Audi-Fahrer zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Anschließend setzte der Audi-Fahrer seine Weiterfahrt fort. Durch die Fahrweise

des Mannes mussten außerdem sechs weitere Fußgänger sowie zwei entgegenkommende

Radfahrer in den Acker ausweichen, um nicht mit dem Audi zusammenzustoßen.

Nun sucht das Polizeirevier Schwetzingen nach weiteren Geschädigten und Zeugen,

die die Fahrweise des Audi beobachtet haben und/oder dadurch gefährdet worden

sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06262 / 288-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfall in der Talhausstraße

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 54-jähriger Ford-Fahrer fuhr am

Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der Talhausstraße von Hockenheim in Richtung

Ketsch. Auf Höhe der vierten Industriestraße wich der Ford-Fahrer einem

entgegenkommenden Sattelzug aus, welcher gerade sein Fahrzeug wendete. Bei dem

Ausweichmanöver kam der 54-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem

Waschbetonkübel. Der Gesamtschaden liegt bei 4.000 Euro. Da die Angaben der

Unfallbeteiligten voneinander abweichen sucht die Polizei nun Zeugen, welche den

Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06205/2860-0

beim Polizeirevier Hockenheim entgegengenommen.