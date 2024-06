Heidelberg: Einbruch in Postgeschäft – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, brachen bisher unbekannte

Täter in ein Postgeschäft in der Dischingerstraße ein. Bisherigen Erkenntnissen

zufolge verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in das Gebäude.

Hierfür brachen sie eine Tür, die zu den Postfächern führt, sowie eine

Notausgangstür zur Lagerhalle auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang

unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Polizeiposten

Eppelheim geführt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 766377 zu melden.

Heidelberg – Pfaffengrund/ Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle – Zeugen gesucht

Heidelberg – Pfaffengrund/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagnachmittag,

gegen 16:35 Uhr, sollte ein bislang unbekannter Kleinkraftrad-Führer an der

Auffahrt von der L600a auf die B 535 kontrolliert werden. Hierzu tritt ein

Polizeibeamter auf die Fahrbahn und signalisiert dem Rollerfahrer durch

Anhaltezeichen, dass dieser anhalten soll. Nachdem der Unbekannte zunächst seine

Fahrt verlangsamte, beschleunigte er kurz vor dem Polizeibeamten wieder und

versuchte zu fliehen. Dadurch, dass der Beamte rechtzeitig zur Seite sprang,

konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Der Polizeibeamte versuchte noch, den

Rollerfahrer festzuhalten, wurde dann jedoch durch die Beschleunigung des

Rollerfahrers zu Boden geworfen. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Der unbekannte Rollerfahrer flüchtete in Fahrtrichtung Leimen. Aus bislang

unbekannter Ursache stürzte der Fahrer auf seiner Flucht nicht unweit der

Kontrollstelle auf die Straße. Nachdem er sich wieder aufrichtete, um seine

Fahrt fortzuführen, kollidierte er noch mit der rechtsseitigen Leitplanke.

Danach gelang seine Flucht.

Der Täter kann lediglich als männlich und korpulent beschrieben werden. Zudem

trug er einen Blaumann.

Der Verkehrsdienst Heidelberg – Außenstelle Walldorf – hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen bzw. weitere Verkehrsteilnehmer, die

den Vorfall beobachtet haben oder etwaige Angaben machen können, sich unter der

Telefonnummer 06227 35826-0 zu melden.

Heidelberg: Audi überschlägt sich – zwei leicht Verletzte

Heidelberg – Am Freitagabend um 22:40 Uhr kam es auf der K9710 zu einem

Unfall, bei dem sich ein mit zwei Personen besetzter Audi überschlug. Nach dem

derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 19-jährige Audi-Fahrer die K9710 vom

Königsstuhl kommend in Fahrtrichtung Blockfelsenhütte, als er in der spitzen

Rechtskurve vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge

rutschte er über die Gegenfahrbahn, prallte gegen die Leitplanke, wodurch ein

Leitungspfosten beschädigt wurde und überschlug sich im Weiteren. Letztlich kam

das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Da sich der 29-Jährige sowie seine

18-jährige Beifahrerin leicht verletzten, wurden sie in ein Krankenhaus

gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag

geschätzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Heidelberg: 6.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet – Zeugenaufruf

Heidelberg – In der Zeit von Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr,

beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Straße „Langer Anger“

abgestellten VW und verursachte hierbei einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Der VW wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist. Der oder die

Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung. Aufgrund der Unfallspuren handelte

es sich bei dem Unfallfahrzeug womöglich um einen dunkelroten Pkw. Das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221 /

1857-0 zu melden.

Heidelberg: Kupferkabel an Baustelle zum Diebstahl vorbereitet – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am frühen Montagmorgen kurz vor 2 Uhr beobachtete ein Zeuge

eine 4-köpfige Personengruppe im Neuenheimer Feld im Bereich einer

Tiefgaragenzufahrt gegenüber des Gebäudes 223. Die Personen fielen im dortigen

Baustellenbereich auf, da sie mit Mundschutz-Masken unterwegs waren und sich

verdächtig umschauten. Als der Zeuge die Gruppe ansprach, rannten die Personen

zu einem in der Nähe geparkten Fahrzeug und flüchteten. Am Tatort konnte die

Polizei wenig später mehrere zurecht geschnittene Kupferkabel vorfinden, welche

zum Transport vorbereitet wurden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt

nun wegen versuchten Diebstahls. Derzeit ist noch unklar, ob weiteres

Baustelleninventar gestohlen wurde. Bei dem Fluchtfahrzeug dürfte es sich um

einen weißen Sprinter mit Hochdach gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können, werden

gebeten, sich unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: Unbekannter raubt Armbanduhr – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Freitagabend gegen 19 Uhr ging ein bisher unbekannter

Täter in der Kaiserstraße auf einen 81-jährigen Mann zu, welcher gerade dabei

war, in sein Fahrzeug einzusteigen. Der Unbekannte fragte den Senior zunächst

nur nach der Uhrzeit. Als dieser auf seine Armbanduhr schaute, griff der Täter

danach und riss ihm diese vom Arm. Danach flüchtete der Verdächtige in Richtung

des Wilhelmplatzes. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 180-185 cm,

kurze schwarze Haare, leichter Bart, trug eine grüne Sweatjacke mit weißen

Schriftzügen, blaue Jeans, dunkle Sportschuhe. Zeugen, welche Angaben zum

Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu

melden.

Heidelberg: PKW in Vollbrand

Heidelberg – Wie bereits berichtet, kam es heute kurz nach 7 Uhr zu einem

Vollbrand eines Fahrzeuges in der Schneidmühlstraße in Heidelberg. Bei dem

Fahrzeug handelte es sich um einen Tesla Model 3, welcher in unmittelbarer Nähe

eines Wohnhauses geparkt stand. Das Fahrzeug konnte vor Ort von der Feuerwehr

Heidelberg gelöscht werden, jedoch hatte das Feuer in der Zwischenzeit auch die

Fassade des Wohnhauses erfasst. Ein Übergreifen auf die Wohnungen konnte von der

Feuerwehr verhindert werden.

Durch das Brandgeschehen erlitt eine Person eine leichte Rauchgasintoxikation.

Der Sachschaden an Fahrzeug und Gebäude wird auf etwa 150.000 EUR geschätzt.

Alle Wohnungen wurden nach Einsatzende durch die Feuerwehr als bewohnbar

freigegeben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 18570 zu

melden.