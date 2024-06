Mainz – Altstadt Fußballtrikots gestohlen

Mainz – Altstadt – Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr befand sich ein

Ladendieb offenbar bereits im EM-Fußballfieber und stahl zwei Fußballtrikots.

Diese waren auf einem Aufsteller am Eingang eines Sportgeschäfts in der

Stadthausstraße ausgestellt. Der Täter flüchtete anschließend mit einem

Damenrad. Die Mitarbeiterin des Geschäfts konnte den Dieb wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, schwarze Hautfarbe. Er

trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Eine Fahndung im

Nahbereich der Stadthausstraße führte nicht zum Auffinden des Täters.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Altstadt Dieb flüchtet mit gestohlenen Schuhen am Fuß

Mainz – Altstadt – Getreu dem Motto „Dreistigkeit siegt!“ verhielt sich am

Freitagvormittag ein Kunde eines Schuh- und Bekleidungsgeschäfts in der

Schusterstraße. Der Mann hatte Schuhe anprobiert und sich diese zur Kasse

bringen lassen. Als er wenig später an der Kasse die Schuhe bezahlen sollte, bat

er darum, sie nochmals anprobieren zu dürfen. Ihm wurden die Schuhe

ausgehändigt. Direkt neben der Eingangstür probierte er die weißen Sneakers der

Marke „Fila“ an und rannte plötzlich mit ihnen aus dem Laden. Die Mitarbeiterin

des Geschäfts konnte den Dieb wie folgt beschreiben: männlich, ca. 1,70 m groß,

dunkle Dreadlocks, schwarze Hautfarbe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Innenstadt Erneut Intimaufnahmen auf Damentoilette gefertigt

Mainz – Innenstadt – Zu einem weiteren Fall der Fertigung von

unberechtigten Aufnahmen des Intimbereichs kam es am frühen Samstagmorgen, gegen

03:00 Uhr in einem Club in der Großen Bleiche. Einer 20-jährigen Mainzerin war

auf der Damentoilette aufgefallen, wie jemand sein Handy mit dem Display nach

oben unter der Toilettenabtrennung durchschob und sie filmte. Nachdem sie ihrer

Freundin davon erzählt hatte, konnte diese den Mann auf der Damentoilette

ausfindig machen und die Security-Mitarbeiter informieren.

Gegenüber den Einsatzkräften stritt der 35-jährige Mann aus Mainz die Tat ab. Er

erhielt ein Hausverbot für den Club und muss sich nun wegen „Verletzung des

Intimbereichs durch Bildaufnahmen“ (§ 184k StGB) verantworten.