Fahren unter THC-Einfluss

Alzey

Im Rahmen der aktuellen Roadpol-Kontrollwoche Alkohol und Drogen wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Alzey am heutigen Montag Nachmittag gegen 16 Uhr ein 25 Jahre alter PKW-Führer in der Elisabeth-Langgässer-Straße in Alzey einer Kontrolle unterzogen werden. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter THC-Einfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutuntersuchung das Ergebnis des Vortest bestätigen, muss der Fahrer mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Alzey

Am heutigen Montag kam es gegen 08 Uhr in im Kreisverkehr Mainzer Straße/Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrer eines Kleintransporter befuhr den vorgenannten Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Berliner Straße verlassen. Dabei übersah er den ebenfalls im Kreisverkehr fahrenden 71 Jahre alten Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Er zog sich eine Gehirnerschütterung sowie eine Fraktur am Fußgelenk zu. Der vom Fahrradfahrer getragene Schutzhelm verhinderte hier mit hoher Wahrscheinlichkeit noch schwerere Kopfverletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Schuppenbrand

Hangen-Weisheim

Am heutigen Montag kam es gegen 07:00 Uhr in Hangen-Weisheim in einem Gehöft zum Brand eines Schuppens. Die alarmierten Feuerwehren der VG Wonnegau konnten das Feuer zum Glück rasch unter Kontrolle bringen. Neben dem Schuppen wurde auch ein geparkter Pkw durch die Hitze beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Eine erste Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei ergab, dass der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Kollision mit Brücke auf der B 271

Alzey

Am Donnerstag, den 13.06.2024 gegen 10:30 Uhr kollidierte ein LKW-Gespann mit der Eisenbahnbrücke auf der B 271 in Fahrtrichtung Gau-Odernheim. Der LKW mit Tieflader, auf dem ein Bagger geladen war, blieb an der Brücke hängen. An der Brücke als auch am Bagger entstand Sachschaden. Eine statische Beeinträchtigung der Brücke entstand hierdurch jedoch nicht.