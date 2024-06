Versuchter Einbruch in Biergarten – Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht auf Montag (17.06.2024, gegen 2 Uhr) versuchten Unbekannte in einen Verkaufsstand in einem Biergarten in der Rheingönheimer Straße einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Verkaufsstand ist, wird noch ermittelt. Haben Sie in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rheingönheimer Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Roller gestohlen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 15.06.2024, 23 Uhr, bis zum 16.06.2024, 10 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Roller der Marke Kymco am Koschkaplatz. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Durch Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B44 Richtung Heinigstraße am Sonntagmorgen (16.06.2024, um 9 Uhr) wurde eine 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, als ihr eine 19-Jährige Autofahrerin auffuhr. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.