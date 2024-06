Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Billigheim Ingenheim – verdächtiger Geldautomat

Billigheim Ingenheim

Am 17.06.2024, um 11:10 Uhr, teilte der Mitarbeiter einer Bank in Billigheim Ingenheim mit, dass offenbar an einem Geldautomaten manipuliert wurde. Da sich in der Nähe ein Einkaufsmarkt befand und um eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen, wurde der Geldautomat weiträumig abgesperrt und der Einkaufsmarkt durch die Polizei evakuiert. Durch die angeforderten Delaborierer des Landeskriminalamts konnte gegen 14:30 Uhr Entwarnung gegeben werden. Von dem Geldautomaten ging keine Gefahr aus. Da dieser aber offenbar beschädigt war, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

Schmuckdiebstahl aus Wohnung

Bad Bergzabern

Am Freitagmorgen, 14.06.24, zwischen 08:15 Uhr und 09:30 Uhr, gelangten über ein geöffnetes Fenster unbekannte Täter in eine Wohnung in der Tischbergerstraße 4 und entwendeten Schmuck. Als die Bewohnerin gegen 09:30 Uhr in die Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie die beiden Täter, welcher gerade dabei war, das Gebäude über die Eisentreppe im Außenbereich zu verlassen.

Einer der Täter soll eventuell Motorradbekleidung getragen und einen Rucksack mitgeführt haben.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte unter 06343 – 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Pleisweiler-Oberhofen

In der Nacht vom 14.06.24 auf den 15.06.2024, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Wappenschmiedstraße einzudringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Hauseingangstür ist nicht bekannt.

Haben Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 06343 – 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

Kupfer an Friedhofskapelle entwendet

Oberhausen/Pfalz

Diebe entwendeten im Zeitraum 12.-14.06.2024, auf dem Friedhof in Oberhausen an der Friedhofskapelle Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte unter 06343 – 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.

Burrweiler – Verletzter Motorradfahrer

Bei der Abfahrt der K6 vom Forsthaus Heldenstein in Fahrtrichtung Burrweiler kam in einer Rechtskurve am Samstagmittag (15.06.2024, 14.26 Uhr) ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich am Schlüsselbein und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 2.000 Euro.