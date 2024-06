Ludwigshafen: Frühjahrskonzert Streichorchester Quint:essenz am 30. Juni 2024

Ludwigshafen – Am Sonntag, 30. Juni, um 18.30 Uhr gibt das Streichorchester QUINT:essenz im Freischwimmer in Ludwigshafen (Pettenkoferstrasse 9) ein Classic-Open-Air-Konzert.

Bei diesem außergewöhnlichen Konzert wird Musik von Mozart und Debussy dargeboten, die ideal zu einem sommerlichen Abend auf grüner Wiese passt: von Debussy die filigranen Épigraphes antiques I-III und Deux Danses für Harfe & Streicher und von Mozart das Violinkonzert Nr. 5 A-Dur (Solistin Olga Nodel) und das selten gespielte Konzert für Flöte, Harfe & Orchester KV 299 (Ivan Gomez Cervantes, Harfe und Wolfgang Wendel, Flöte). Dazu werden leckere Speisen gereicht, die im Eintrittspreis (25€/15 € an der Abendkasse) enthalten sind. Passend zum Programm kann in der kulinarischen Pause das Leibgericht Mozarts „Leberknödel mit Sauerkraut“ oder als vegetarische Variante „Semmelknödel mit Champignons“ probiert werden! So wird hier der Konzertgenuss zu einem Genusskonzert!