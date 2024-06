Esthal: Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Esthal vom 22. bis 24. Juni 2024

Esthal – Die Feuerwehr Esthal feiert vom 22. bis 24. Juni 2024 ihr 150-jähriges Bestehen in der Waldfesthalle in Esthal. Zu diesem Jubiläum lädt der Förderverein der Feuerwehr Esthal am Samstag, 22. Juni, zu Live Musik in die Waldfesthalle ein – Einlass ab 17 Uhr – Eintritt frei – ab 20 Uhr Fire Rock mit „The Bombshells“.

Am Sonntag 23. Juni, geht das Festwochenende weiter. Ab 10 Uhr findet ein Ökumenischer Gottesdienst in der Waldfesthalle statt. Ab 11 Uhr starten wir mit Frühschoppen und anschließendem Mittagstisch. Später gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Ab 14 Uhr finden diverse Vorführungen und Ausstellungen der Rettungs-organisationen statt. Mit dabei sind Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei. Weitere Unterhaltung an diesem Tag bieten Kistenstapeln, Klettern und Spiele für Kinder. Darüber hinaus können historische Fahrzeuge besichtigt werden. Zum Abschluss des Festsonntags gibt es ab 21 Uhr eine Live Übertragung des EM Spiels „Deutschland-Schweiz“.

Am Montag 24. Juni, ab 16.30 möchte die Feuerwehr ihr Jubiläumswochenende mit Ihnen ausklingen lassen. Unterhaltung zum gemütlichen Beisammensein bietet ab 19 Uhr der Musikverein Esthal.