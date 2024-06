Party eskaliert in Siegelbach

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag 16.06.2024, kam es während einer Feier auf einem Festgelände in der Straße „Zum Tierpark“ im Stadtteil Siegelbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zu fortgeschrittener Stunde gerieten ein 36-Jähriger und ein 53-Jähriger in Streit.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gab der mutmaßliche Täter seinem Opfer einen Kopfstoß. Dadurch erlitt der 53-Jährige eine kleine Platzwunde sowie eine Schwellung im Gesicht. Durch die Polizeibeamten wurde der Aggressor dem Festgelände verwiesen.

Während der Auseinandersetzung mischten sich noch weitere Personen in das Gerangel ein. Daher erhielt ein weiterer Störenfried von den Einsatzkräften einen Platzverweis. Während der 30-Jährige die Örtlichkeit verließ, schrie der Mann eine verbotene Parole, weshalb er nun einem Strafverfahren aufgrund der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen entgegensieht.|jm

Brand von Baumaterialien

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntag rückten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Ländelstraße aus. Gegen 07:45 Uhr wurde von dort eine brennende Palette mit Baumaterialien gemeldet. Die Brandbekämpfer konnten die Flammen schnell löschen, so dass Schlimmeres verhindert wurde. Lediglich die Eingangstür einer Garage wurde durch das Feuer beschädigt.

Der Schaden wird auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die etwas

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Achtung Taschendiebe unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine 61-jährige Frau ist am Freitag 14.06.2024 beim einkaufen Opfer eines Taschendiebs geworden. Als die Frau zwischen 12.30-12.45 Uhr das Einkaufszentrum am Fackelrondell betrat, hatte sie ihren Geldbeutel noch bei sich. Wenig später an der Kasse bemerkte sie das ihr Portemonnaie fehlte.

Am selben Tag zwischen 18:30 Uhr und 22 Uhr kam es in einem Restaurant in der

Glockenstraße zu einem weiteren Diebstahl. Aus einer Handtasche, die an der Rückenlehne eines Stuhls hing, entnahmen Unbekannte die Brieftasche der 64-jährigen Geschädigten.

Schließlich kam es am 15. Juni gegen 8:15 Uhr zu einer weiteren Tat in einem Discounter in der Zollamtsstraße. Aus einer im Einkaufswagen befindlichen Handtasche entwendeten Verdächtige die Geldbörse einer 71-jährigen Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Momentan ist ungeklärt, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Taten vorliegt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt. Den Taschendieben reichen schon wenige unbeobachtete Augenblicke, um an ihre Beute zu gelangen.

Die Polizei rät: Verstauen Sie Wertsachen am besten in der verschlossenen Innentasche Ihrer Kleidung. Außerdem lassen Sie bei der Suche nach Waren während des Einkaufs die Wertgegenstände unter keinen Umständen aus den Augen. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet die Internetseite www.polizei-beratung.de. |jm

Kreis Kaiserslautern

Hundegebell führt zur Tierrettung

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Aufmerksame Nachbarn alarmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Polizei. Der Grund dafür: Im Nachbarhaus würden Hunde bellen und auf Klopfen und Klingeln hätte niemand geöffnet. Um einen Unglücksfall auszuschließen, verschafften sich Rettungskräfte Zutritt zu der Wohnung. Bis auf 5 teilweise verwahrloste Hunde konnten keine Personen angetroffen werden.

Ermittlungen ergaben, dass sich die Halterin der Tiere zurzeit in einem Krankenhaus befindet. Die Tierrettung brachte die Vierbeiner in ein Tierheim. |kfa

Auffällige Fahrweise führt zur Anzeige

Mehlingen (ots) – Eine Autofahrerin auf der L401 zwischen dem Fröhnerhof und der Eselsfürth zog am Sonntagabend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Den Beamten fiel auf, dass die Frau viel zu langsam und in Schlangenlinien unterwegs war.

Bei der Verkehrskontrolle gestand die 26-Jährige, dass sie gar keinen Führerschein besitze. Sie muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. Der Beifahrer, der einen gültigen Führerschein vorweisen konnte, durfte im Anschluss mit dem Hyundai weiterfahren. |kfa

Straßensperrung nach Verkehrsunfall zwischen Transporter und Pkw

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Freitag 14.06.2024 kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L472 zwischen Queidersbach und Hohenecken. Bilanz: Ein gebrochener Arm bei einem Unfallbeteiligten und zweimal Totalschaden an den Unfallfahrzeugen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 25-jährige Fahrer eines Baustellenfahrzeugs nach links von seiner Fahrbahn ab und krachte in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Pkws. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Honda zuerst in den Grünstreifen und kam schließlich entgegenbder ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen.

Dabei wurde der 21-jährige Fahrer schwer verletzt. Er erlitt eine Fraktur des linken Arms. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein nahgelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Klärung der Unfallursache stellte die Polizei den Transporter des mutmaßlichen Unfallverursachers sicher. Dieser wird nun von einem Gutachter inspiziert. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren der angrenzenden Ortschaften, der Rettungsdienst und die Polizei. Nach erfolgter Unfallaufnahme wurde die Strecke wieder freigegeben. |jm

Jugendlicher verursacht Schnellbremsung eines Zuges

Sulzbachtal (ots) – Am Nachmittag des 16. Juni 2024 gegen 14 Uhr kam es am Bahnübergang Sulzbachtal, Fahrtstrecke Lauterecken-Grumbach nach Kaiserslautern, zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein 17-jähriger Deutscher näherte sich unaufmerksam, da auf sein Mobiltelefon schauend, dem unbeschrankten Bahnübergang trotz eingeschalteter Rotlichtanlage mit Andreaskreuz.

Der Triebfahrzeugführer erkannte die Gefahr, betätigte daraufhin das Warnsignal und

leitete eine Schnellbremsung ein. Der Jugendliche und die Reisenden der RB 66 wurden nicht verletzt. Nachdem der Zug stand, ließ der Triebfahrzeugführer den Jungen zusteigen und nahm ihn bis zum Hauptbahnhof Kaiserslautern mit.

Die Bundespolizei wurde über den Sachverhalt informiert und nahm den Jugendlichen im

Hauptbahnhof Kaiserslautern in Empfang, belehrte diesen und setzte die Erziehungsberechtigte über den Vorfall in Kenntnis. Der Triebfahrzeugführer

stand augenscheinlich unter Schock, konnte die Fahrt nicht weiter fortsetzen und

wurde abgelöst. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern