Karlsruhe: „All you can row“ am 22. Juni auf dem Rhein

Karlsruhe, den 14. Juni 2024 – Am Samstag, den 22. Juni 2024, heißt es wieder „All you can row“ beim Karlsruher Rheinklub Alemannia. Das beliebte Event geht in die mittlerweile 12. Runde und verspricht auch in diesem Jahr einen spannenden Wettkampf und besondere Highlights auf dem Wasser.

Fakten zum Event:

• Teilnehmer: 102 Ruderer aus ganz Deutschland nehmen teil. Ohne die festgelegte

Deckelung hätten weit über 120 Teilnehmer erwartet werden können.

• Vereine: 31 Rudervereine sind vertreten, darunter erstmals mehrere Berliner Vereine.

• Boote: 24 Boote vom Einer bis zum gesteuerten Vierer sind am Start, darunter drei ganze

neue, bisher noch ungetaufte Boote.

• Startzeit: Samstag, 22. Juni 2024 um 05:23 Uhr im Karlsruher Rheinhafen.

• Zielzeit: Spätestens um 21:35 Uhr, irgendwo rheinabwärts.

Highlights und Besonderheiten:

• Start zum Sonnenaufgang: Direkt zum Sonnenaufgang um 05:23 Uhr werden die

Teilnehmer den ersten Ruderschlag ins Wasser setzen. Die Strecke führt zunächst 3 km

durch den Karlsruher Hafen, bis sie bei Fluss-Kilometer 360 auf den ruhig dahinströmenden

Rhein stoßen.

• Herausforderung: Jede Mannschaft rudert bis spätestens zum Sonnenuntergang um 21:35

Uhr. Es geht dabei um die Überwindung des inneren Schweinehundes, denn Blasen an den

Händen und schmerzende Hintern werden ziemlich sicher jeden Teilnehmer treffen.

• Streckenrekord: Abhängig von Wasserstand, Strömung, Wind und Wetter werden

unterschiedliche Weiten erzielt. Der aktuelle Rekord liegt bei 259 km, was bis nach Bad

Honnef reicht. In den vergangenen Jahren wurde immerhin bis nach Lahnstein gerudert.

• Erfolgsgeschichten: Voraussichtlich können vier im Vorjahr errungene 1000km-Kristalle

überreicht werden, die eine beeindruckende Leistung bei den zurückliegenden Ausgaben

der Veranstaltung würdigen.

• Hoffnungsvolle Teilnehmer: Sieben Ruderer sind heiße Anwärter auf den

prestigeträchtigen 1000km-Kristall in diesem Jahr.

• Engagement: Die Veranstaltung wird von zahllosen Helfern und Unterstützern aus den

eigenen Reihen aber auch aus befreundeten Vereinen tatkräftig unterstützt, die zum

reibungslosen Ablauf beitragen.

• Besondere Persönlichkeit im Fokus: Ein Ehepaar aus Heilbronn bereitet sich intensiv auf

die mehrwöchige Atlantiküberquerung vor (WORLD’S TOUGHEST ROW Atlantic, etwa 4800

km), die sie 2025 im Ruderboot bewältigen werden. Ihr markantes Boot, das nun in ihrem

Besitz ist, wird bei „All you can row“ seine erste längere Trainingsfahrt absolvieren

• Logistische Herausforderung par excellence: Das Event erfordert eine durchdachte

Organisation, bei der alle Boote und Sportler, unabhängig von ihrem Landepunkt,

eingesammelt werden müssen. Als zentraler Sammelpunkt fungiert die Mainzer

Rudergesellschaft, die nicht nur Übernachtungsmöglichkeiten, sondern auch ein

ausgiebiges Abendessen bereitstellt

Einblicke in die Veranstaltung: Das Event bietet nicht nur einen spannenden Wettkampf, sondern

auch die Möglichkeit, die Gemeinschaft und den Teamgeist der Ruderer hautnah zu erleben. Mit

dabei sind Ruderer aus verschiedenen Altersgruppen und Leistungsklassen, die alle eine

gemeinsame Leidenschaft teilen: das Rudern.

