Karlsruhe: Saeid Fazloula „Gegen die Strömung“

Karlsruhe, 14. Juni 2024: Am Dienstag den 18. Juni 2024 wird das Buch unseres Sportlers Saeid Fazloula: „Gegen die Strömung“ veröffentlicht. Saeid hat den erfahrenen und sportaffine Journalist Taufig Khalil 2023 kontaktiert und ihm vorgeschlagen mit ihm gemeinsam ein Buch über seine Geschichte zu schreiben. Khalil, der schon mit Skifahrerin Hilde Gerg und der Biathletin Denis Herrmann Bücher veröffentlichte, überzeugte den Rowohlt Verlag für das Projekt. Der Sportjournalist des Bayerischen Rundfunks schaffte es bei Gerg und Herrmann ganz persönliche Geschichten herauszukitzeln und auch bei Saeid gelang ihm dies eindrucksvoll.

In „Gegen die Strömung“ lernt man ein bisschen das Leben im Iran kennen, erhält tiefe Einblicke wie Saeid im Iran aufwuchs und leidet mit, wenn er von der waghalsigen und gefährlichen Flucht über die Balkanroute berichtet. Selbst Menschen, die seit seiner Ankunft in Deutschland eng mit Saeid zusammenarbeiten und viel von im Wissen, wurden beim Lesen zu Tränen gerührt. „Die bildliche Sprache und

die Ehrlichkeit von Saeid, haben mir beim Fluchtkapitel teilweise die Luft genommen.“ so Martina Tirolf, die Pressesprecherin der Rheinbrüder.

Saeid hält das Buch stolz in Händen. Ein weiterer Wunsch der in Erfüllung ging. „Nach den Olympischen Spielen in Tokio wollte ich unbedingt dieses Buch schreiben. Damit ich mit meiner Geschichte

anderen Mut machen kann. Ich hoffe, dass das Buch nicht nur unterhaltsam ist, sondern bei den Leserinnen und Lesern dafür sorgt, dass sich im Hinblick auf ihre Sichtweise auf Geflüchtete etwas bewegt.“

Deutlich wird beim Lesen, dass es Menschen geben muss, wie Detlef Hofmann, Bundesstützpunktleiter

am Stützpunkt Karlsruhe, die nicht lange zögern, sondern handeln, wenn Menschen um Hilfe bitten.

„Ich weiß noch genau, wie er damals mit leerem Blick bei mir im Trainerbüro saß und sein Übersetzer

fragte, ob er bei uns trainieren darf.“, berichtet Hofmann und ergänzt: „auch wenn ich damals nie und

nimmer daran geglaubt hätte, was sich aus dieser Situation entwickeln könnte, wollte ich ihm einfach

nur helfen, den Anfang in Deutschland zu meistern und habe natürlich „Ja“ gesagt“!

„Gegen die Strömung“ behandelt aber nicht nur den schweren Weg eines Geflüchteten, sondern gibt

ermutigende Einblicke, wie sehr der Kanute Tag für Tag für seinen Traum als Athlet bei Olympischen

Spielen teilnehmen zu können, gekämpft hat. Dieser Kurs war einerseits voller Strudel, aber er brachte

auch immer wieder viele Glücksmomente. Der mittlerweile 31-Jährige kämpfte sich mit der Hilfe seiner

Rheinbrüder-Freunde durch die deutsche und internationale Sport Bürokratie, gab auch hier nicht auf

und lief mit Tränen in den Augen in Tokio mit dem Refugee Olympic Team ins Olympiastadion ein.

In wenigen Wochen ist es wieder soweit und der mittlerweile verheiratet Modelathlet und stolzer Vater

Saeid Fazloula wird ein zweites Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Die Olympischen Spiele in Paris und die anschließenden Deutschen Meisterschaften in Brandenburg werden den Abschluss seiner

internationalen und nationalen Kanurennsport-Karriere bilden. Doch wer ihn kennt weiß, er wird sich

auch danach Projekte suchen, in denen er alles dafür gibt, bis er das Ziel erreicht hat. Er wird mit Sicherheit seinem Verein den Rheinbrüdern und dem Kanusport, dem er alles was er sich hier in Deutschland neu aufgebaut hat zu verdanken hat, eng verbunden bleiben.

(Quelle: Rheinbrüder Karlsruhe)