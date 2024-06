Frankfurt: Deutscher 15er-Meistertitel erneut an den SC

Frankfurt. Der Deutsche Meister im 15er-Rugby der Männer heißt einmal mehr SC Frankfurt 1880. Die Hessen gewannen die Neuauflage des letztjährigen Bundesliga-Endspiels auf der Anlage im Sportzentrum Nord in Heidelberg am Ende auch verdient mit 20:14 (6:7) gegen den SC Neuenheim, der dem Favoriten allerdings ein intensives und bis zum Schluss spannendes Finale lieferte. Frankfurt feiert am Ende

einer Saison ohne Niederlage, in der lediglich Finalgegner SCN dem Titelverteidiger ein Remis abringen konnte, den vierten DM-Titel in Serie.

Die Neuenheimer kamen besser in dieses Bundesliga-Endspiel, hatten die ersten

gefährlichen Szenen und nutzten früh eine davon zum erhöhten Versuch und der 7:0-

Führung. In der Folge sahen rund 1000 Zuschauer eine zwar intensive Partie, allerdings mit einigen Fehlern und daraus resultierenden Ballverlusten auf beiden Seiten. Die 1880er

brauchten eine Zeit, um ebenfalls richtig im Spiel anzukommen, doch als Kicker Edoardo

Stella zwei Straftritte in Folge in Punkte ummünzen und sein Team auf 6:7 heranbringen

konnte, hatte Frankfurt die anfängliche Neuenheimer Druckphase abgewettert und wäre

beinahe noch vor der Pause erstmals in Führung gegangen. Doch Stellas Straftritt verfehlte

sein Ziel und Neuenheim blieb knapp vorn.

Frankfurt jedoch kam enorm druckvoll aus der Kabine, und nach einigen Kicks hin und her

kam der Ball zu Routinier Raynor Parkinson, der nur noch gut 20 Meter zum Versuch zu

überwinden hatte und seine Frankfurter mit 11:7 in Führung brachte. Jetzt schien die

Entscheidung zu Gunsten des Titelverteidigers fallen zu können, zumal Kicker Stella in

Überzahl – nach Gelb für Neuenheims Luke Wakefield – per Straftritt auf 14:7 stellen konnte.

Doch auch Frankfurts Leo Wolf sah kurz darauf Gelb, sodass es in Gleichzahl weiterging.

Neuenheims Kicker Nikolai Klewinghaus allerdings verzog den nächsten Straftritt knapp

rechts, und auch Stellas Versuch, mit einem 55-Meter-Kick die Führung auszubauen, geriet

nur wenig später zu kurz. Doch der SCN ließ nicht nach, die beiden Teams schenkten sich in

dieser Phase nichts. Nach einem schnell ausgeführten Straftritt tankte sich Klewinghaus zum

Versuch für Neuenheim durch und erhöhte gleich selbst zum 14:14-Ausgleich.

In der hoch spannenden Schlussphase war es dann allerdings wieder Nationalspieler

Edoardo Stella, der nach einem neuerlich starken 1880er-Gedränge den Straftritt zu den

Stangen setzte und traf, und nur drei Minuten später erhöhte er aus rund 30 Metern sogar

auf 20:14. Noch alles drin für Neuenheim, die bis zum Schluss nicht aufgaben, sich aber

durch Gelb für Anton Troch noch mal dezimierten. Frankfurt kam mit dem Paket noch mal

gefährlich nach vorn. Parkinson fand sich sogar noch in der Position für ein Drop Goal

wieder, entschied sich bei abgelaufener Uhr jedoch, das Spiel mit einem Kick ins Aus zu

beenden und sein Team in die Meisterfeierlichkeiten starten zu lassen.

SC Frankfurt 1880 – SC Neuenheim 20:14 (6:7)

0:7 Versuch SCN & Erhöhung Nikolai Klewinghaus

3:7 Straftritt Edoardo Stella

6:7 Straftritt Edoardo Stella

———–

11:7 Versuch Raynor Parkinson

14:7 Straftritt Edoardo Stella

14:14 Versuch & Erhöhung Nikolai Klewinghaus

17:14 Straftritt Edoardo Stella

20:14 Straftritt Edoardo Stella

Gelbe Karten: Leo Wolf / Luke Wakefield, Anton Troch

Schiedsrichter: Joshua Ferreira, Paul Warman, Dan Maughan

(Quelle: DRV)