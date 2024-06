Pkw-Brand

Germersheim (ots) – Mercedes geriet am Samstag 15.06.2024 um 11:18 Uhr in der Münchener Straße in Brand. Am Samstagvormittag wurde ein Pkw-Brand in der Münchener Straße in Germersheim gemeldet. Bei Eintreffen der Streife war der Pkw Mercedes bereits gelöscht. Der Motorraum war ausgebrannt.

Laut Angaben des 33-jährigen Fahrers hätte er beim Fahren eine plötzliche Rauchentwicklung aus dem Motorraum wahrgenommen. Zuvor hätte er aufgrund einer leuchtenden Warnleuchte eine Kfz-Werkstatt aufgesucht gehabt. Durch den Brand entstand an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Brandursache ist noch ungeklärt

Diebstahl von Handtasche auf dem Straßenfest

Germersheim (ots) – Einen Moment nicht aufgepasst-Handtasche weg. Eine 20-jährige Besucherin des Straßenfestes in Schwegenheim legte am Samstag 15.06.2024 um 23:15 Uhr, für einen Augenblick ihre Handtasche unbeaufsichtigt ab und prompt wurde die Tasche gestohlen.

Glück im Unglück hatte die 20-jährige allerdings, dass die Tasche samt Inhalt wenig später wieder aufgefunden wurde und lediglich ihr Bargeld in Höhe von 25 Euro fehlte.