Feuerlöscher von Hochhaus geworfen

Neuhofen (ots) – Am Samstag 15.06.2024 gegen 18 Uhr, wurde ein beschädigter PKW gemeldet. Es stellte sich heraus, dass mehrere Jugendliche einen Feuerlöscher eines Hochhauses vom dortigen obersten Stockwerk auf einen Parkplatz warfen und dabei den PKW beschädigten.

Einer der Jugendlichen konnte noch vor Ort festgehalten und die anderen Beteiligten im Nachgang ermittelt werden. Ihnen drohen nun mehrere Strafanzeigen aufgrund der Sachbeschädigung und der Beschädigung von Nothilfemittel.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 / 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Sachbeschädigung an Weinreben

Otterstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch unbekannte Täter eine Sachbeschädigung an Weinreben der Ortsgemeinde Otterstadt verübt. Nahezu alle der insgesamt 1.000 Rebstöcke wurden durchschnitten. Nach polizeilichen Erkenntnissen wurden die Reben zum 1.000-jährigen Bestehen der Gemeinde vor acht Jahren angepflanzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Bereich. Der Wingert befindet sich in nordwestlicher Ortsrandlage von Otterstadt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Wingert gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion in Speyer in Verbindung setzen.

Brand eines PKWs

Birkenheide (ots) – Am Sonntag 16.06.2024 um 06:13 Uhr, wurde ein brennender PKW in einer Fahrbahneinbuchtung in Birkenheide in der Mannheimer Straße durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer festgestellt. Durch die allarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gartenhaus brennt

Fußgönheim (ots) – Am Sonnta 16.06.2024 brach zwischen 06-06:30 Uhr, an einem Gartenhaus an der Ellerstadter Straße ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand bereits in der Entstehungsphase gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.