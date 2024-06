Streit endet in Gewahrsam

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 04:30 Uhr, kam es in einer Kneipe in der Schustergasse zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. Beim Verlassen der Kneipe zog ein unbekannter Beteiligter vermutlich einen Elektroschocker aus der Tasche und „drohte“ damit den anderen Beteiligten. Vor der Kneipe ging deshalb das Streitgespräch weiter weshalb von Zeugen die Polizei informiert wurde.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sollte auch ein 31-jähriger Mann aus Speyer kontrolliert werden. Damit zeigte er sich nicht einverstanden und verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten aufbrausend und unkooperativ, sodass ihm zunächst Handfesseln angelegt werden mussten.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden allen Beteiligten, auch dem 31-Jährigen, ein Platzverweis ausgesprochen. Dieser entfernte sich zunächst, kam aber umgehend zurück und beleidigte dabei die eingesetzten Beamten mehrfach. Da er sich nicht beruhigen ließ und sich weiterhin aggressiv verhielt, die Beamten durchgängig lautstark beleidigte und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, der den Elektroschocker mit sich führte, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Speyer in Verbindung zu setzen.

Flüchtender Täter wirft Beute weg

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 16:45 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Postgalerie zu einem Diebstahl. Der männliche Täter löste beim Verlassen des Geschäftes den Alarm aus und flüchtete anschließend. Dabei warf er Teile der Beute weg.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca 25-30 Jahre alt, 170cm groß, korpulent, bekleidet mit weißen T-Shirt und dunkler Basecap mit der Aufschrift „Jordan“.

Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 120 Euro.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Speyer (ots) – Am Freitag 14.06.2024 zwischen 11:15-11:30 Uhr, befuhren zwei 12-jährigen Kinder mit ihren Fahrrädern den Fahrradweg der Theodor Heuss Straße in Richtung Berliner Platz. Hierbei überquerten sie den Überweg an der Kreuzung der Josef Schmitt Straße welche mit einer Lichtzeichenanlage geregelt ist und laut dem 12-Jährigen grün zeigte.

Ein entgegen kommender Motorradfahrer, welcher von der Theodor Heuss Straße kommend nach links in die Josef Schmitt Straße abbiegen wollte, sah vermutlich die entgegen kommenden Fahrradfahrer zu spät, versuchte noch abzubremsen, kam dabei aber zu Sturz. Dabei erschrak eins der Kinder so stark, dass sie beim Versuch auszuweichen gegen den neben ihn fahrenden Fahrradfahrer stieß und sie dadurch beide zu Fall kamen.

Die Kinder wurden dabei leicht an den Beinen verletzt, ob sich der Motorradfahrer verletzte, konnte nicht geklärt werden, da zunächst keine Polizei hinzugerufen wurde und der Unfall nachgemeldet wurde.

Vom Motorradfahrer ist lediglich bekannt, dass er ca. 18 Jahre alt ist, relativ groß und blonde Haaren hatte. Er trug einen schwarzen Helm, Jeans und eine dunkle Jacke. Zum Motorrad ist nichts bekannt, lediglich, dass eventuell einen Schaden auf der linken Seite entstand.

Laut den Kindern befanden sich am Unfallort mehrere Zeugen. Diese und der unfallbeteiligte Motorradfahrer werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.