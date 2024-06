Radfahrer fährt Kind an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend kurz nach 21 Uhr kam es im Bereich der Haltestelle Gadamerplatz in der Heidelberger Bahnstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer traf nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im Vorbeifahren ein 8-jähriges Kind mit seinem Lenker am Kopf und entfernte sich im Anschluss unerlaubt.

Das Kind zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu und wurde von der Mutter in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06221 18570 zu melden.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Heidelberg (ots) – Am Samstagmittag kurz vor 15 Uhr befuhr eine 80-jährige VW Polo Fahrerin die Mannheimer Straße in Heidelberg in Richtung Bergheim. Auf Höhe der Haltestelle Hermann-Treiber-Straße bremste die 80-Jährige aufgrund eines ausfahrenden Linienbusses bis zum Stillstand ab.

Eine in einem Renault Twingo fahrende 71-Jährige bemerkte dies rechtzeitig und kam hinter dem VW Polo zum Stillstand. Aus bislang ungeklärter Ursache konnte ein 20-jähriger VW Scirocco Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Renault Twingo und schob diesen auf den VW Polo auf.

Im Scirocco lösten die Airbags aus und der 20-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sowohl die 80-Jährige als auch die 71-Jährige verblieben unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 12.000 EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.