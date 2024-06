Landau: Die Polizei-News

Bekifft und ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Landau (ots) – Am 14.Juni 2024 gegen 22:20 Uhr, sollte ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Arzheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen. Letztlich konnte der Jugendliche auf der Kreisstraße 12 in Fahrtrichtung Godramstein gestoppt und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17-Jährige nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Auffälligkeiten, welche auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten – Zeugen gesucht

Landau, Raimund-Huber-Straße 2 (ots) – In der Nacht vom 13.06.2024 auf den 14.06.2024 kam es zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Mittels Hebelwerkzeug wurde vergeblich versucht den Automaten gewaltsam zu öffnen.

Die Polizei Landau nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

11-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Landau (ots) – Am Donnerstag 13.06.2024 ereignete sich auf der K 13, direkt an der Anschlussstelle B 10 bei Landau-Godramstein, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 11-jährige Schüler befand sich auf seinem Fahrrad gerade auf dem Schulweg von Godramstein nach Landau und befuhr dazu den Radweg neben der K 13. Am Ende der Ausfahrt von der B 10 quert der Radweg die Ausfahrt.

An der Kreuzung ist die Vorfahrt mittels Verkehrszeichen so geregelt, dass die Verkehrsteilnehmer auf dem Radweg den Verkehr auf der Ausfahrt Vorfahrt gewähren müssen. Beim Überqueren der Straße missachtete der 11-Jährige die Vorfahrt und übersah das heranfahrende Auto.

Der 27-jährige Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Schulkind auf dem Rad kam, wobei dieses stürzte. Der Junge trug einen Schutzhelm. Er erlitt Schürfwunden an den Beinen und vermutlich eine Fraktur am Fußgelenk und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.