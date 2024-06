Ladendieb gestellt

Speyer (ots) – Am Freitag gegen 17:15 Uhr wurde durch eine 48-jährige Zeugin beobachtet, wie in einem Drogeriemarkt in der der Maximilianstraße zwei männliche Personen mehrere Parfumflaschen entwendeten. Auf Ansprache durch die Zeugin flüchten die beiden in Richtung Innenstadt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte einer der Täter, ein 18jähriger Mann, angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Das Diebesgut wurde bei ihm nicht aufgefunden. Der zweite Täter konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 820 Euro.

Diebstahl aus Wohnhaus

Speyer (ots) – Am Freitag zw. 10:30-11:15 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf ungeklärte Weise in ein Wohnanwesen in Speyer-Nord und entwendeten Schmuck und Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die möglicherweise am Freitag Morgen eine verdächtige Wahrnehmung im Bereich Lilienweg gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion in Speyer in Verbindung setzen.