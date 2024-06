Kreis Südliche Weinstraße: Die Polizei-NewskreisKreis

Unfallflucht – Ein Zettel reicht nicht!

Edenkoben (ots) – Am vergangenen Morgen des 14.06.2024 touchierte eine 18-jährige Fahrerin beim Einparken im ‚Kurbrunnenweg‘ in Edenkoben einen, auf der gegen überliegenden Straßenseite wartenden PKW, sowie ein weiteres geparktes Fahrzeug. Nach dem erfolgten Personalienaustausch mit der anwesenden Geschädigten, hinterließ die Unfallverursacherin lediglich einen Zettel am geparkten Fahrzeug.

Dies reicht jedoch nicht aus, da auch bei einem Parkrempler, die Schadensregulierung bzw. sofortige Meldung zu erfolgen hat. Daher wurde nun gegen die Fahrerin eine Strafanzeige wegen ‚unerlaubtem Entfernen vom Unfallort‘ eröffnet.

Verdächtige Person

Maikammer (ots) – Gestern Vormittag 14.06.2024, 10:45 Uhr, wurde dem Ordnungsamt Maikammer eine auffällige, männliche Person im Stadtgebiet gemeldet, welche dort für eine vermeintliche Tiernotrettung Geldspenden sammeln würde. Es sei jedoch keine entsprechende Aktion der Tiernotrettung bekannt. Trotz intensiver Nachschau durch die hinzugezogene Polizeiinspektion Edenkoben konnte keine Person angetroffen werden.

Unfall am Abhang

Sankt Martin (ots) – Am Vormittag des 15.06.2024 kam der 37-jährige Fahrzeugführer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Spitzkehre der Totenkopfstraße (L514, bei Sankt Martin) von der Fahrbahn ab. Ein weiteres Abrutschen des PKW wurde glücklicherweise aufgrund eines kleinen Baumstumpfes verhindert und der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde daraufhin von einem Abschleppunternehmen geborgen und war nicht mehr fahrbereit. Es kam zu einem Sachschaden von etwa 4.000EUR.

Fahrzeug überschlagen

Sinsheim/RNK (ots) – Am Samstag gegen 15:30 Uhr, ereignete ein Verkehrsunfall auf der BAB 6, in Höhe Sinsheim/Süd Richtung Mannheim. Nach derzeitigen Kenntnisstand kam der Unfallverursacher mit seinem Pkw Nissan aus noch unbekannter Ursache vom mittleren Fahrstreifen nach rechts ab und kollidierte mit einem dort fahrenden LKW.

Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurden der Fahrer und seine Mitfahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von

20.000EUR, davon 15.000 EUR am Pkw.

Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben

Edesheim/Roschbach/Edenkoben (ots) – Am Freitagvormittag (14.06.2024) im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr wurde eine Geschwindigkeitsmessung aufgrund der 30er-Zone in der ‚Staatsstraße‘ in Edesheim durchgeführt. Es kam zu 5 Geschwindigkeitsübertretungen.

Auch wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit in der 70er-Zone auf der L516 zwischen Edesheim und Walsheim überprüft. An der dortigen Kreuzung zur K54 kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr zu 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug beim Spitzenreiter 91 km/h.

Zwischen 12:25 Uhr und 13:00 Uhr wurde eine weitere Kontrollstelle in der ‚Radeburger Straße‘ in Edenkoben durchgeführt. In der dortigen 30er-Zone wurden weitere zwölf Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt.