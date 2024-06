Auffällige Person in der Fußgängerzone

Sinsheim (ots) – Gegen 17:40 Uhr wurde in der Sinsheimer Fußgängerzone ein auffälliger älterer Mann gemeldet, der mit einem größeren Messer in der Hand herumlaufen würde. Der Mann bedrohe aber niemanden und wäre auch nicht aggressiv. Aufgrund der unklaren Lage wurde nach dem Mann mit starken Kräften der Polizei gefahndet.

Er konnte in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorerst in Gewahrsam genommen werden. Es zeigte sich aber schnell, dass von dem Mann keine Gefahr ausging und er sich eher in einer hilflosen Lage befand. Es kam zu keiner Zeit zu einer Bedrohung von anderen Personen in der Fußgängerzone.

Fahrzeug verliert Ladung, Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Eschelbronn (ots) – Am Freitag zwischen 10:30-10:45 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die L549 von Eschelbronn in Richtung B45 / Meckesheim. Im Streckenverlauf verlor dieses Fahrzeug einen Teil seiner Ladung, welcher auf den im Gegenverkehr befindlichen VW Tiguan einer 74-jährigen Fahrzeugführerin fiel und ihr Fahrzeug im Bereich des

Schweinwerfers, Kotflügels und der Motorhaube beschädigte.

Die VW-Fahrerin suchte eine nächstgelegene Möglichkeit zum Parken und konnte feststellen, dass ihr Pkw von mehreren Metallteilen beschädigt wurde. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach weiteren

eventuelle geschädigten Personen und Zeugen, welche Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeug sowie dem Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261 690-0 entgegen. /ef

14-Jährige ohne Führerschein unterwegs

Rauenberg (ots) – Am frühen Samstag kurz vor 02 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch in Rauenberg eine Audi-Fahrerin. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin des Fahrzeuges erst 14 Jahre alt ist und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihre Beifahrerin war mit 15 Jahren nur unwesentlich älter.

Da die 14-Jährige ohne das Wissen ihrer Mutter deren Fahrzeugschlüssel an sich nahm, bekam sie neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Führerscheins auch noch eine Anzeige für den unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges. Des Weiteren machte sie den kontrollierenden Beamten gegenüber falsche Angaben hinsichtlich ihrer Personalien. Auch dahingehend gelangt die 14-Jährige zur Anzeige. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die junge Fahrerin ihrer Mutter überstellt. /jn

Buntmetalldiebsstähle vom Friedhof – Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – In der Zeit von Dienstag 21:30 Uhr bis Mittwoch 07 Uhr, verschaffte sich bislang noch unbekannte Täterschaft Zugang zum Waldfriedhof und entwendete nach bisherigem Erkenntnisstand an über 60 Gräbern Grabschmuck aus Bronze. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Sandhausen übernommen. Verdächtige Wahrnehmungen, auch zum Abtransport des Diebesguts, werden unter 06224-2481 entgegen genommen.

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der BAB 5

Sankt Leon-Rot (ots) – Der 50-jährige Unfallverursacher befuhr gegen 16:35 Uhr die BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg. Zwischen Kronau und Walldorf übersah dieser beim Fahrstreifenwechsel den 42-jährigen Geschädigten mit dessen Mercedes-Benz, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste.

Der 50-jährige fuhr daraufhin auf das Heck des am Mercedes-Benz angebrachten Pferdeanhängers. Die beiden im Anhänger befindlichen Pferde wurden hierdurch verletzt und mussten in eine Tierklinik gebracht werden.

Die Fahrzeugkombination des Geschädigten wurde erheblich beschädigt. Bei dem Unfallverursacher löste sich zudem der mit einem hochwertigen Pkw beladene Anhänger vom Zugfahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 150.000 EUR. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

Durch die Verkehrsunfallaufnahme bedingte Verkehrssperrungen konnten gegen 16:06 Uhr aufgehoben werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen.