„Im Gänseschritt, Marsch!“ (Foto)

Bad Kreuznach (ots) – Um die Mittagszeit meldeten aufmerksame Passantinnen eine verirrte Nilgans-Familie im Bereich der Ochsenbrücke auf der Fahrbahn. Noch vor Eintreffen der sofort entsandten Streife konnten die sechs Küken durch die beherzten Damen in einen Karton verfrachtet werden, die Elterntiere wichen diesem in der Folge nicht mehr von der Seite.

Da die Nilgans-Familie bereits in den Tagen zuvor als orientierungslos und verkehrsbehindernd in diesem Bereich Einsatzgrund war, erfolgte kurzerhand die Eskorte selbiger ans Naheufer. Für den Gänsemarsch wurde kurzfristig die Salinenstraße zur gefahrlosen Überquerung (Foto) gesperrt, ehe Elterntiere und Küken im Bereich der Roseninsel wieder vereint werden konnten.

Auf dem Weg bedankten sich viele nette Passanten bei der Streife für den tierfreundlichen Einsatz, während zugleich auch sämtliche Verkehrsteilnehmer geduldiges Verständnis für das schnatternde Verkehrshindernis aufbrachten.

Fassade eines Wohnhauses mit Eiern beworfen

Simmertal (ots) – Mindestens 12 Eier wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Unbekannten gegen zwei Seiten einer Hausfassade im Innerortsbereich von Simmertal geworfen. Aufgrund der Lage des Hauses in einer Sackgasse ist davon auszugehen, dass das Tatobjekt von den Tätern bewusst ausgewählt worden war.

Durch Zeugenaussagen kann der wahrscheinliche Tatzeitraum auf 23:30 bis Mitternacht eingegrenzt werden. Anwohner oder sonstige Personen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, die zur Ermittlung des oder der Täter führen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kirn zu wenden.

Verkehrsunfallflucht am Fußgängerüberweg B41

Martinstein (ots) – Am Freitag 14.06.24 gegen 12:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Martinstein. Auf der B41 in der Ortslage am dortigen Fußgängerüberweg, kollidierte aus bisher unbekannten Gründen ein PKW-Fahrer mit einem Kind, welches den Zebrastreifen am dortigen Bahnhof benutzte. Beim Zusammenprall verletzte sich das Kind und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es sind jedoch keine schweren Verletzungen zu verzeichnen.

Der Unfallschuldige PKW Fahrer, der mit einem schwarzen Mazda unterwegs war, entfernte sich nach dem Zusammenprall unberechtigterweise von der Unfallörtlichkeit. Das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden PKWs wurde durch mehrere Zeugen abgelesen, sowie eine detaillierte Beschreibung des Fahrers abgegeben. Die Ermittlungen hierzu laufen. Wer weitere Hinweise, Fotos oder Videos des Verkehrsunfalles hat, möge sich bitte mit der Polizei in Kirn unter 06752/1560 in Verbindung setzen.