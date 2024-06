Streit auf Parkplatz eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.06.2024 gegen 13:40 Uhr, gerieten zwei Autofahrer in der Ludwigstraße in Streit. Eine 40-Jährige wollte auf einem Parkplatz einparken, von welchem ein 31-Jähriger in Begriff war auszuparken. Hierüber gerieten beide in Streit.

Dieser eskalierte und der 31-Jährige warf ein Stück Pappe nach der Frau und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt.

Körperverletzung – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Zwei Gruppen gerieten am späten Donnerstag 13.06.2024, 22:15 Uhr, aus unklaren Gründen auf dem Berliner Platz in Streit. Ein unbekannter Mann schlug im Verlauf des Streites einem 24-Jährigen aus der anderen Gruppe ins Gesicht.

Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, waren der Angreifer und seine Begleiter nicht mehr vor Ort. Es soll sich um eine 5-köpfige Gruppe Männer gehandelt haben.

Täterbeschreibung:

Der Angreifer trug eine schwarze Jacke und graue Hose. Ein Mann aus der Gruppe habe eine korpulente Statur und trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Check 24.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu dem Angreifen geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebstahl- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine Frau aus der Bexbacher Straße wurde am Donnerstag 13.06.2024 Opfer von Trickdieben. Gegen 15:30 Uhr klingelten drei unbekannte Männer an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses und gaben sich als Handwerker aus, welche die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen sollen. Die Seniorin ließ die Männer in die Wohnung, wo sie von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt wurde.

In der Zwischenzeit durchsuchten die zwei anderen Männer die Wohnung und entwendeten zwei Goldringe. Erst nach mehreren Stunden bemerkte die Frau den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Die Männer wurden als unter 30 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben. Alle hatten dunkle Haare, einer sei circa 1,80 Meter groß und schlank gewesen. Die beiden anderen Männer waren etwas kleiner.

Wer hat die Täter im Bereich der Bexbacher Straße beobachtet oder kann Hinweise auf ihre Identität geben? Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Betrüger erbeuten hohe Summe

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.06.2024 gegen 23:00 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Ludwigstraße einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Staatsanwalt ausgab. Er schilderte der Frau, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Haft sei. Nur gegen Zahlung einer Kaution käme die Tochter frei. Wenig später klingelte eine Frau bei der Seniorin, welche sich als Polizistin ausgab. Dieser übergab die Geschädigte Bargeld und Schmuck im Wert von circa 10.000 Euro. Erst danach kontaktierte sie ihre Tochter, wodurch der Betrug auffiel. Die falsche Polizeibeamtin beschrieb die Seniorin wie folgt:

helle kurze Haare

dunkle Strickjacke

circa 1,60 Meter groß

vermutlich Jeans getragen

Haben Sie die beschriebene Frau, andere verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Ludwigstraße gesehen oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Fast immer zielen die Betrugsmaschen des „Enkeltricks“ oder des „falschen Polizeibeamten“ auf Senioren ab. Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 08-16 Uhr sowie freitags von 08-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Einbrüche in Rheingönheim – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Mittwoch 12.06.2024 um 22:45 Uhr und Donnerstag 13.06.2024 um 06 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Christine-Teusch-Straße ein und entwendeten mehrere Geldbeutel aus einer Kommode. Vermutlich im gleichen Zeitraum versuchten die Täter auch in die angrenzende Doppelhaushälfte einzubrechen, hierbei scheiterten sie an der Eingangstür.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Unfall in Parkhaus geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.06.2024 zwischen 18:15-19:25 Uhr, wurde ein VW Golf im Parkhaus der Rheingalerie beschädigt. Vermutlich fuhr jemand von der gegenüber liegenden Parkbucht B62 oder B63 beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrertür des Golfs. Der oder die Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden von 1.000 Euro.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 13.06.2024 gegen 16 Uhr, missachtete ein 34-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen vom Kaiserwörthdamm in die Rheinturmstraße den Vorrang eines 56-järhigen Radfahrers. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand am Fahrrad ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 17.06.2024 bis zum 21.06.2024

Präsidialbereich (ots) – Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden zu erreichen.

In der Betrachtung der Jahresverkehrsunfallstatistik 2023 im Polizeipräsidium (PP) Rheinpfalz sind Alkohol und Drogen weiterhin relevante Unfallursachen, auch wenn ein leichter Rückgang von Verkehrsunfällen unter der Einwirkung berauschender Mittel festgestellt wurde. Insgesamt waren bei 684 Verkehrsunfällen berauschende Mittel, also Alkohol, Drogen und / oder Medikamente ursächlich für den Unfall. Im Vorjahr 2022 waren es 694 vergleichbare Verkehrsunfälle.

Die Analyse der Statistik für das 1. Quartal 2024 zeigt, dass die Zahl der Verkehrsunfälle unter der Einwirkung berauschender Mittel (Alkohol, Drogen und / oder Medikamente) sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat, in der Langzeitbetrachtung aber immer noch deutlich über dem Niveau der Vorjahre liegen. Die Bewertung der Verkehrsunfalllage verdeutlicht somit die Notwendigkeit weiterer Kontrollmaßnahmen, um eine Senkung der Verkehrsunfallzahlen und eine Senkung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter dem Einfluss berauschender Mittel zu erreichen.

Vom 17. bis 21. Juni 2024 finden daher im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche im Polizeipräsidium Rheinpfalz Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Mit dieser Aktion wollen wir deutlich auf die Risiken im Straßenverkehr, die sich durch den Alkohol- und Drogeneinfluss ergeben, hinweisen und diese verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken.

Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums noch längere Zeit nachweisbar ist und ggfs. die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann. Insbesondere nach der Legalisierung von Cannabis ist es weiterhin notwendig, Kontrollmaßnahmen durchzuführen und dabei, dem präventiven Gedanken folgend, die Fahrzeugführenden auch hinsichtlich des weiterhin bestehenden Verbots des Führens von Fahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel zu sensibilisieren.

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu .

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Start der Fußball-EM 2024 in Deutschland

Präsidialbereich (ots) – Am Freitag 14.06.2024 um 21 Uhr, beginnt mit dem Eröffnungsspiel in München die 17. Fußball-Europameisterschaft. In den nächsten 4 Wochen treffen die 24 qualifizierten Mannschaften in 51 Partien in zehn Stadien in der Bundesrepublik aufeinander. Das Finale findet am 14.07.2024 in Berlin statt.

Auch wenn sich im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kein Spielort befindet, wollen wir mit Ihnen eine friedliche und sichere Europameisterschaft erleben. Beachten Sie daher bitte die nachfolgenden Hinweise Ihrer Polizei:

Public-Viewing

An den Spieltagen der EM wird es mit Sicherheit nicht nur in den Stadien, sondern auch in den Innenstädten voll. Wie bei sportlichen Großereignissen üblich, wird es während der Fußballeuropameisterschaft auch zahlreiche Angebote für Fans geben, die Spiele gemeinsam vor dem Bildschirm zu erleben. Für eine friedliche Europameisterschaft sind ein gegenseitiges Verständnis sowie ein gewisses Maß an Rücksichtnahme aller Fußballbegeisterten erforderlich. Das Feiern nach einem Sieg der jeweiligen Fans darf nicht zu Beeinträchtigungen und Störungen von anderen führen.

Autokorsos

Wer mit seinem Fahrzeug an einem Autokorso teilnimmt, hat nicht automatisch Vorfahrt. Auch in Feierlaune und bei Schrittgeschwindigkeit gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Alkohol am Steuer und das Überfahren von roten Ampeln stellen Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten dar. Verboten ist zudem:

das Sitzen auf dem Autodach

das Stehen in Fahrzeugen (Cabriolet, etc.)

das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen

das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern/dem

Schiebedach

Schiebedach das Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht.

Für die Sicherheit aller im Straßenverkehr wird die Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden. Wir wünschen den Fußballfans schöne und spannende Fußballspiele und uns allen eine friedliche Europameisterschaft.

