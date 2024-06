Trunkenbold aus dem Verkehr gezogen und Widerstand geleistet

Mutterstadt (ots) – In den frühen Morgenstunden des 14.06.2024 wurde der Polizei Schifferstadt ein alkoholisierter Fahrzeugführer gemeldet, welcher unbefugt mit seinem PKW auf ein Firmengelände gefahren sei. Vor Ort konnte der 36-Jährige alkoholisierte Fahrzeugführer und der Zeuge festgestellt werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der alkoholisierte 36-Jährige ab. Beide gaben an, dass es zudem kurz zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Der 36-Jährige wurde zwecks Blutentnahme zur Polizei verbracht. Bei der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt leistete der Beschuldigte Widerstand indem er sich gegen die Maßnahme sperrte. Er musste durch mehrere Polizisten festgehalten werden. Durch die Widerstandshandlung wurden keine Einsatzkräfte verletzt.

Der 36-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim, Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 61, bei dem mehrere PKW Insassen leicht verletzt wurden. Demnach befuhr ein 60-Jähriger mit seinem PKW die Abfahrt der A61 und wollte nach links auf die Landstraße abbiegen, hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW einer 61-Jährigen und es kam zur Kollision.

Durch die Kollision wurde ein PKW an die Leitplanke geschleudert, wodurch diese beschädigt wurde. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.200 Euro.

Schulwegkontrollen

Böhl-Iggelheim (ots) – Beamte der Polizei Schifferstadt führten vor Schulbeginn in Böhl-Iggelheim vor den Grundschulen Schulwegkontrollen durch. Hierbei war erfreulicher Weise festzustellen, dass sich die meisten Schulkinder zu Fuß, mit Tretroller oder Fahrrädern zur Schule begaben. Die überwiegende Anzahl der Schüler trug einen Helm. Verkehrsverstöße oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen mussten nicht geahndet werden.