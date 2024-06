Streitgespräch eskaliert

Ramberg (ots) – Am 13.06.2024 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen einer 47-jährigen Fußgängerin und einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg zwischen Ramberg und Dernbach. Thema soll hierbei die Fahrweise des 30-Jährigen gewesen sein. Im Verlauf des Streits soll der 30-Jährige die 47-Jährige schließlich Boden geschubst, an den Haaren gezogen und getreten haben. Auch soll er das Handy der Geschädigten beschädigt haben.

Im Anschluss entfernte sich der 30-Jährige von der Tatörtlichkeit. Die 47-Jährige wurde verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Handy beläuft sich auf 300 Euro. Der 30-Jährige konnte im Nachgang an seiner Wochenschrift angetroffen werden.

Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis stand, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er aufgrund bestehender Eigengefährdung einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Vorsicht vor unbekanntem Anrufer

Maikammer/Edesheim (ots) – Eine vermeintliche „Judith Weiß“ rief gestern gleich mehrere Haushalte an und teilte mit, dass sie von der Polizei sei und dass es in der Nachbarschaft zu Einbruchsdiebstählen gekommen ist. Die Angerufenen reagierten richtig. Sie erklärten der vermeintlichen „Polizeibeamtin“, dass sie sich mit der Polizeidienststelle in Edenkoben in Verbindung setzen und sich nach der Tatsache erkundigen würden. Ohne weitere Forderungen beendet „Frau Weiß“ das Gespräch.

Weil sie mit der Masche nicht weiterkam, rief „Frau Weiß“ bei einem 90 Jahre Mann in Edesheim an und gaukelte ihm vor, dass seine Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen wäre. Auch hier kam die Ganovin nicht weiter, den der Angerufene beendet das Gespräch und erstattete bei der richtigen Polizei eine Strafanzeige.

Die Polizei appelliert:

Immer wieder versuchen Betrüger sich als Polizisten auszugeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

Sachbeschädigung

Maikammer (ots) – Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen auf einem Feldweg zwischen Maikammer und Diedesfeld eine Marienstatue aus Sandstein und einen daneben eingepflanzten Rosenstrauch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Zwei Einbrüche – Zeugen gesucht

Offenbach (ots) – Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Donnerstag, den 13.06.24 / 17:00 Uhr, auf Freitag 14.06.2024 um 07 Uhr, in der Ortsgemeinde Offenbach an der Queich. Ziel der Täter war ein Hofladen in der Hauptstraße und ein Bistro Im Schlangengarten. Die Täter drangen in beiden Fällen gewaltsam in die jeweiligen Objekte ein und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau, Rufnummer 06341-287-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Maikammer (ots) – In der Wiesenstraße wurde gestern (13.06.2024) in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 20.25 Uhr von Unbekannten ein Fahrrad der Marke Cube, petrol red im Wert von 2.400 Euro entwendet. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei den Tätern um drei Jugendliche handeln, die sich zuvor in dem Bereich aufhielten. Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder sonstige Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.