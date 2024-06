Mann stört Gottesdienst im Dom

Mainz-Altstadt (ots) – Donnerstag 13.06.24, 10:00 Uhr – Am gestrigen Morgen wurde das Altstadtrevier über einen Störer im Mainzer Dom informiert. Wie sich herausstellte, befand sich ein verwirrter Mann im Kirchengebäude, der den Gottesdienst und die Führungen massiv störte.

Durch die Unterstützung der Einsatzkräfte wurde der auffällige 44-jährige Mann schließlich aus dem Dom gebracht. Da er bereits zum wiederholten Male den Gottesdienst gestört hatte, wurde ihm gegenüber einem mehrmonatigen Hausverbot ausgesprochen.

Ladendieb durch Zeugen gestellt

Mainz-Weisenau (ots) – Der Mitarbeiter eines Baumarktes in der Max-Hufschmidt-Straße meldete am Donnerstag gegen 13:00 Uhr einen geflüchteten Ladendieb. Er gab weiter an, dass zwei Zeugen den Täter aufgehalten hatten. Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf den 16-jährigen Dieb und die beiden Verfolger, welche den Jugendlichen noch festhielten.

Einer der Helfer gab an, dass er sich in Nähe des Kassenbereichs aufgehalten hatte und durch die Ansprache einer Kassiererin auf den jungen Mann aufmerksam wurde. Dieser trug zu diesem Zeitpunkt einen gefüllten Rucksack auf dem Rücken und ignorierte die

Mitarbeiterin des Marktes. Als er plötzlich seine Schritte beschleunigte, zögerte der Zeuge nicht lange und schloss zum flüchtenden Dieb auf. Er konnte ihn zu Boden ziehen und somit an der Flucht hindern.

Der 16-Jährige wurde zur Altstadtwache gebracht und anschließend seine Sorgeberechtigten informiert. In seinem Rucksack hatte die eingesetzten Polizeikräfte zwei neue Akkukettensägen im Wert von 440 EUR aufgefunden, welche dem Baumarkt zugeordnet werden konnten.

Kreis Mainz-Bingen

Dreister Diebstahl einer Geldbörse

Ingelheim (ots) – Donnerstag 13.06.24, 13:10 Uhr – Hilfsbereit zeigten sich gestern Mittag zwei junge Frauen, als sie einer 85-jährige Mainzerin beim Aussteigen aus dem Linienbus halfen. Die Frau war vom Mainzer Hauptbahnhof bis zum Bahnhof nach Ingelheim gefahren und dort mit ihrem Rollator ausgestiegen.

Nach der Freude über die Hilfe beim Aussteigen kam jedoch die ernüchternde Erkenntnis: Die jungen Frauen hatten offenbar die Geldbörse der 85-Jährigen aus dem Rollator gestohlen. Ihr war der offene Reißverschluss an der Handtasche aufgefallen, welche sie im Rollator liegen hatte. Bei der Durchsicht der Tasche bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Sie hatte über 100 EUR Bargeld darin aufbewahrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.