Mannheim: Unfall in Seckenheim – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots) – Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein Opelfahrer auf der

Kloppenheimer Straße von Seckenheim kommend in Fahrtrichtung Hochstätt in einen

Kreisel ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte er in die Neuostheimer

Straße abbiegen, als er aus bislang noch unbekannten Gründen über die

Mittelinsel fuhr, mit einem Baum und Verkehrsschildern kollidierte und im

Anschluss nach rechts in die Grünanlage „Am Wasserturm“ abgewiesen wurde. Nach

einigen Metern kollidierte er abermals mit einem Baum und das Fahrzeug kam zum

Stehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Opelfahrer durch den Unfall leicht und

seine Beifahrerin schwer verletzt. Beide Senioren wurden zur weiteren Behandlung

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich um den Kreisel Kloppenheimer

Straße (L 542)/ Neuostheimer Straße / Suebenheimer Allee gesperrt werden. Ein

Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa

15.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung wurde um 14 Uhr wieder aufgehoben.

Anklage gegen 52-jährigen Musiker aus Mannheim erhoben

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 52-jährigen Musiker aus Mannheim wegen Volksverhetzung in zwei Fällen Anklage zum Landgericht Mannheim erhoben. Ihm wird zur Last gelegt, im März 2021 über einen Telegram-Kanal den Holocaust leugnende und antisemitische Inhalte durch Verlinkung eines Videos sowie durch eine mit einem Text versehene Bilddatei veröffentlicht zu haben.

Bereits im Juli 2023 wurde gegen ihn wegen Volksverhetzung in vier Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung, ebenfalls Anklage zum Landgericht Mannheim erhoben. In dieser Anklage wird ihm zur Last gelegt, im Zeitraum Anfang Dezember 2020 bis Ende April 2021 ebenfalls über einen Telegram-Kanal antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte in Form von Texten, einer eigenen Audiobotschaft sowie durch Verlinkung einer fremden Audiobotschaft und eines Videos veröffentlicht zu haben. Zudem soll er eine Person, die der Amadeu Antonio Stiftung zugehörig war, beleidigt und in diesem Zusammenhang Texte mit antisemitischem Inhalt veröffentlicht haben.

Die aufwendigen und umfangreichen Ermittlungen wurden von der Kriminalinspektion 6 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim geführt. Den Ermittlungen lagen diverse Strafanzeigen, unter anderem der geschädigten Person, zugrunde.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Sache wurden beide Anklagen zur Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim erhoben (§§ 24 Abs. 1 Nr. 3 3. Alt., 74 Abs. 1 GVG). Hinsichtlich der bereits im Juli 2023 erhobenen Anklage wurde noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden. Mit der neuen Anklage wurde eine Verbindung mit dem bereits anhängigen Verfahren beantragt. Das Landgericht hat nunmehr über den Verbindungsantrag und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Vorwürfe werden bestritten.

Mannheim: Unfall an größerer Kreuzung – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Bereits am 07.06.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall im

Bereich der Wilhelm-Varnholt-Alle / Schubertstraße. Um 14:30 Uhr befuhr ein

56-jähriger Hyundai-Fahrer die Schubertstraße in Richtung Luisenpark. Eine

33-jährige Ford-Fahrerin fuhr ihrerseits die Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung

Mannheim-Zentrum. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, so dass

Sachschaden von insgesamt ca. 6000 EUR entstand. Da der Unfallhergang noch nicht

weiter geklärt ist, sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nun Zeugen, die

in diesem Zusammenhang Angaben zum Unfallhergang machen können.

Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr.: 0621/1258-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt.

Mannheim: Nach Unfall im Stadtteil Neckarstadt Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochmittag um 12:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger

Mercedes-Fahrer die Bunsenstraße in Fahrtrichtung Dammstraße. An der Kreuzung

zur Dammstraße übersah er den vorfahrtsberechtigen 42-jährigen Motorradfahrer.

Um eine Kollision zu verhindern, musste der Motorradfahrer stark abbremsen und

kam in der Folge zu Fall. Durch einen Zeugen wurde der 31-Jährige auf den Unfall

durch Handzeichen und Aufleuchten der Lichthupe aufmerksam gemacht. Nach einer

anschließenden kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und

dem 31-Jährigen entfernte sich der Mercedes-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. An

dem Motorrad entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen

und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, insbesondere den Fahrer eines

schwarzen Komi-Pkw und jene, die sich an der Bushaltestelle „Marchivum“

aufhielten, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und sachdienliche

Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.

Mannheim: Unfall auf der B38 / Viernheimer Kreuz, mit großem Glück blieb Geschädigte unverletzt – Unfallgegner flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Gestern gegen 17:50 Uhr touchierte auf der Bundesstraße B38 in

Richtung Weinheim fahrend kurz vor dem Viernheimer Kreuz ein weißer Pkw den

silbernen Mercedes einer 45-jährigen Fahrerin. Infolge dessen schleuderte der

Mercedes um die eigene Achse und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin

blieb dabei zum Glück unverletzt, an ihrem Auto entstand jedoch ein Schaden im

niedrigen vierstelligen Bereich. Der Fahrer des weißen Pkw entfernte sich von

der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Die

Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim-Seckenheim übernommen.

Sie bittet um Zeugenhinweise unter 0621-47093-0