Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Ladung nach Unfall auf Autobahn verstreut

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots) – Am Dienstag bemerkte der 70-jährige

Fahrer eines Kleintransportes, der auf der BAB 6 in Richtung Mannheim unterwegs

war, einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug. Daher lenkte er seinen Fiat

auf der Höhe von Wiesloch auf den Standstreifen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand geriet um kurz vor 16 Uhr ein LKW nach einem Ausweichmanöver

auf jenen Standstreifen und prallte auf den dort stehenden Kleintransporter.

Durch die Kollision verletzte sich der 70-Jährige, der sein Pannenfahrzeug noch

nicht verlassen hatte, leicht. Der Kleinlaster wurde durch den Unfall komplett

zerstört. Dabei verteilte sich die Ladung großflächig auf dem Standstreifen und

auf der rechten Spur. Die Fahrbahn musste teilweise gesperrt und aufwendig

gereinigt werden. Gegen den 57-jährigen Unfallverursacher ermittelt nun die

Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf.

Trauerfeier in Mannheim“ am 14. Juni live im SWR

Stuttgart (ots)

Der Tod des Polizisten Rouven Laur hat ganz Deutschland erschüttert. Er war im Einsatz von einem Attentäter angegriffen worden. Zwei Wochen nach der Tat richten Polizei und Angehörige im Mannheimer Congress-Center Rosengarten eine Trauerfeier für Rouven Laur aus. Der SWR überträgt am Freitag, 14. Juni 2024, live ab 10:50 Uhr in der Sendung „SWR Extra: Trauerfeier in Mannheim – Polizei, Angehörige und Bevölkerung erinnern an den nach einem Messerangriff gestorbenen Polizisten Rouven Laur“.

Der 29-jährige Beamte war am Freitag, 31. Mai 2024 im Einsatz, als der mit einem Messer bewaffnete Suleiman A. in Mannheim einen Infostand der Bürgerbewegung „Pax Europa“ überfiel. Der Attentäter stach dabei auch auf den Polizisten ein. Zwei Tage später erlag Rouven Laur im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Strobl sprechen bei der Trauerfeier

Bei der Trauerfeier, die seine Angehörigen und die Polizei genau zwei Wochen nach der Tat im Congress-Center Rosengarten in Mannheim ausrichten, kommen Kolleginnen und Kollegen des jungen Polizisten zu Wort. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl werden bei der Trauerfeier sprechen.

Erwartet werden Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland

Die Polizei erwartet 2.300 Gäste im größten Saal des Congress Centers – unter ihnen Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland. Die Veranstaltung wird zusätzlich auf eine LED-Wand am Mannheimer Wasserturm übertragen. Der SWR sendet am Freitag, 14. Juni 2024, ab 10:50 Uhr live.

Sendung:

SWR Extra: Trauerfeier in Mannheim

Polizei, Angehörige und Bevölkerung erinnern an den nach einem Messerangriff gestorbenen Polizisten Rouven Laur

Moderation: Sven Rex

Freitag, 14. Juni 2024 live von 10:50 Uhr bis voraussichtlich 12:20 Uhr

im SWR Fernsehen, auf SWR.de, in der SWRAktuell-App und auf Facebook

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchentwicklung führt zu Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Ketsch (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund von Arbeiten

auf dem Dach des Gebäudes in der Gartenstraße zu einem kleinen Brand, der

schnell unter Kontrolle gebracht und durch die Feuerwehr um 13:26 Uhr gelöscht

werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Ein Pärchen Trickdiebe in Leimen unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr erhielt eine

91-jährige Rentnerin in der Dornierstraße angekündigten Besuch von einem

angeblichen Teppichhändler. Dieser hatte sich auf vergangene Käufe bezogen und

so das Vertrauen der Rentnerin erschlichen. Beim Besuch bot er ihr an ihren

alten Schmuck abzukaufen. In diesem Zusammenhang holte er eine Komplizin hinzu,

die bislang vor dem Haus gewartet hatte. In einem unbeaufsichtigten Moment

entwendete das Pärchen Schmuck um Wert von 40.000 Euro. Die Tatverdächtigen

werden als sehr gepflegt aussehend und hochdeutsch sprechend beschrieben:

Tatverdächtiger: 45 Jahre alt, 170 cm groß, dunkelbraune Haare.

Tatverdächtige: 30 Jahre alt, größer als 170 cm, dunkelblonde, schulterlange

Haare, markantes Kinn und auffallende Fingernägel.

Der Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06224 -1749-0zu melden.

Anklage gegen 52-jährigen Musiker aus Mannheim erhoben

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 52-jährigen Musiker aus Mannheim wegen Volksverhetzung in zwei Fällen Anklage zum Landgericht Mannheim erhoben. Ihm wird zur Last gelegt, im März 2021 über einen Telegram-Kanal den Holocaust leugnende und antisemitische Inhalte durch Verlinkung eines Videos sowie durch eine mit einem Text versehene Bilddatei veröffentlicht zu haben.

Bereits im Juli 2023 wurde gegen ihn wegen Volksverhetzung in vier Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung, ebenfalls Anklage zum Landgericht Mannheim erhoben. In dieser Anklage wird ihm zur Last gelegt, im Zeitraum Anfang Dezember 2020 bis Ende April 2021 ebenfalls über einen Telegram-Kanal antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte in Form von Texten, einer eigenen Audiobotschaft sowie durch Verlinkung einer fremden Audiobotschaft und eines Videos veröffentlicht zu haben. Zudem soll er eine Person, die der Amadeu Antonio Stiftung zugehörig war, beleidigt und in diesem Zusammenhang Texte mit antisemitischem Inhalt veröffentlicht haben.

Die aufwendigen und umfangreichen Ermittlungen wurden von der Kriminalinspektion 6 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim geführt. Den Ermittlungen lagen diverse Strafanzeigen, unter anderem der geschädigten Person, zugrunde.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Sache wurden beide Anklagen zur Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim erhoben (§§ 24 Abs. 1 Nr. 3 3. Alt., 74 Abs. 1 GVG). Hinsichtlich der bereits im Juli 2023 erhobenen Anklage wurde noch nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden. Mit der neuen Anklage wurde eine Verbindung mit dem bereits anhängigen Verfahren beantragt. Das Landgericht hat nunmehr über den Verbindungsantrag und die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden.

Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Vorwürfe werden bestritten.