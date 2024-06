BAB 5 – Heidelberg: Fahrzeugbrand auf der Autobahn

BAB 5 – Heidelberg (ots) – Am Mittwoch, um kurz nach 23 Uhr, geriet auf der BAB

5 zwischen der Anschlussstelle Dossenheim und dem Autobahnkreuz Heidelberg in

Fahrtrichtung Heidelberg ein Land Rover aus bislang unbekannten Gründen während

der Fahrt in Brand. Als der 44-Jährige die Flammen aus dem Motorraum bemerkte,

stellte er das Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. Der in Vollbrand stehende Land

Rover konnte durch die Feuerwehr Dossenheim gelöscht werden. Verletzt wurde bei

dem Brandgeschehen niemand. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die BAB 5 in

Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt werden. Nach den Löscharbeiten konnte die

linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Durch die

Autobahnmeisterei wurde die Sperrung des rechten Fahrstreifens sowie des

Standstreifens übernommen. Nach Beendigung der Reinigungs- und Bergungsarbeiten

konnte die Fahrbahn gegen 02:50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.