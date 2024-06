Polizeipräsidium Mainz beteiligt sich an ROADPOL-Kontrollwoche „Alkohol und Drogen“

Mainz (ots) – Seit Jahren gehört das Fahren unter dem Einfluss berauschender

Mittel wie Alkohol und Drogen zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen. Im

Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mainz ist die Anzahl der bei Alkohol-

oder Drogenfahrten Verletzten oder Getöteten in den vergangenen Jahren ebenfalls

kontinuierlich gestiegen.

Die Gefahren sind enorm – und die Zahlen steigen weiter. Alleine im ersten

Quartal des Jahres 2024 kam es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum präsidiumsweit

zu 44 Prozent mehr Verkehrsunfällen unter Alkohol- und 28 Prozent mehr unter

Drogeneinfluss.

Im Zeitraum vom 17. – 23. Juni 2024 beteiligt sich auch das Polizeipräsidium

Mainz mit verstärkten und sichtbaren Schwerpunktkontrollen im gesamten

Präsidiumsgebiet an der Roadpol-Kontrollwoche „Alkohol & Drogen“. In diesem

Zusammenhang ist für den 21. Juni auch ein Kontrollmarathon geplant. Darüber

hinaus werden die Kräfte auf den Dienststellen auch im Rahmen ihres regulären

Streifendienstes ein verstärktes Augenmerk auf mögliche Alkohol- und

Drogenfahrten haben.

Ziel der Kontrollen ist es generell, die Verkehrssicherheit zu erhöhen,

insbesondere aber auch das Thema und die Gefahren noch stärker ins öffentliche

Bewusstsein zu rücken. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des zum 1. April 2024

in Kraft getretenen Konsumcannabisgesetzes. Denn Fakt ist: Trotz Anhebung

einiger Teilgrenzwerte bleibt das Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss

berauschender Mittel auch nach der Cannabis-Teillegalisierung verboten.

Die Kontrollwoche wird durch das europaweite Polizeinetzwerk ROADPOL

koordiniert. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.roadpol.eu

Mainz – Altstadt Ladendieb flüchtet mit gestohlenen Küchenrollen

Mainz – Altstadt (ots) – Mittwoch 12.06.24, 17:15 Uhr

Am späten Nachmittag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriegeschäft in

der Lotharstraße einen Ladendieb. Dieser hatte sechs Packungen Küchenpapier in

eine mitgeführte Tasche gesteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne die

Ware zuvor zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den unbekannten Täter ansprach,

stieß der Mann ihn gewaltsam weg und flüchtete mit der Ware. Zwei Zeugen bekamen

den Vorfall mit und stoppten den Täter. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer

hielten den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 27-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen räuberischem Diebstahl

verantworten.

Verstöße bei Kontrollstelle aufgedeckt

A61/B47 Worms (ots) – Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr richteten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der B47, aus Richtung A61 kommend in

Fahrtrichtung Worms, Höhe der Anschlussstelle Worms-Zentrum eine Kontrollstelle

mit der Zielrichtung Dokumentenfälschung ein. Hierbei wurden verschiedene

Verstöße aufgedeckt. Bei zwei Personen wurde aufgrund Betäubungsmittelkonsums

eine Blutprobe entnommen. Beide 33-jährigen Fahrer wurden zur Dienststelle nach

Worms verbracht und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei dem Mann aus

Polen war zudem die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen. Der polnische Führerschein

wurde zwecks Rücksendung an den Ausstellerstaat sichergestellt. Bei einer

weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pass eines 53-jährigen Bulgaren

für ungültig erklärt ist und ebenfalls an den Ausstellerstaat zurückgesendet

wird. Kurz vor Abschluss der Kontrolle wurde noch ein Baustellenfahrzeug mit

drei Männern, einem 24-, einem 31- und einem 41-Jährigen, kontrolliert. Der

24-jährige Fahrer sowie der 31-jährige Beifahrer konnten lediglich einen

abgelaufenen Asylantrag aus Frankreich vorlegen. Bei dem 31-Jährigen wurden

außerdem zwei gefälschte Dokumente aufgefunden, welche den Beamten vorgaukeln

sollten, dass dieser im Besitz eines belgischen Aufenthaltstitels sowie eines

belgischen Führerscheins ist. Beide Dokumente wurden sichergestellt und an das

LKA gesandt. Der 24- und 31-Jährige müssen nun bei der Ausländerbehörde in Worms

vorsprechen. Da der 41-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, musste das

Baustellenfahrzeug vor Ort stehen bleiben.

Mainz – Altstadt Trickdiebstahl in Linienbus

Mainz – Altstadt (ots) – Dienstag 11.06.24, 22:40 Uhr

Eine Busfahrt am späten Dienstagabend endete für eine Mitfahrerin mit bitterem

Verlust. Die 55-jährige Mainzerin war an der Haltestelle am Schillerplatz

eingestiegen und fuhr mit dem Linienbus in Richtung Wackernheim. Im Verlauf der

Busfahrt wurde sie von ihrem Sitznachbarn nach dem Weg gefragte und er zeigte

ihr Bilder auf seinem Smartphone. Zu Hause bemerkte die Frau bestürzt, dass ihr

Ring, im Wert von weit über 1000EUR fehlt. Der Sitznachbar hatte sie während der

Busfahrt offenbar so geschickt in ein Gespräch verwickelt, dass er ihr dabei

unbemerkt den Ring vom Ringfinger ziehen konnte. Die Mainzerin kann den Täter

wie folgt beschreiben: männlich, ca. 28 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, schlank,

schwarze Haare, dunkle Kleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Drogenfahrt

Am 12.06.2024 gegen 21:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Hitchinstraße in Bingen am Rhein einen 49-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Der Fahrer wies eindeutige Anzeichen füreinen zeitnahen Drogenkonsum auf. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und deckte den Konsum von Amfetamin und XTC auf. Weiterhin konnte bei dem Fahrer eine geringe Menge einer entsprechenden Substanz aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.