Landau: Die Polizei-News

Landau – Unfallflucht auf dem Gillet-Parkplatz – Zeugen gesucht

Am Dienstag, den 11.06.2024, ereignete sich auf dem Parkplatz des Gillet-Baumarktes in Landau eine Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrer touchierte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke den danebenstehenden PKW. An dem parkenden VW Polo entstand dadurch ein Lackschaden auf der Beifahrerseite. Auch der hintere, linke Felgen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 EUR geschätzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Tat dürfte sich zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr ereignet haben. Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor.

Die Polizei Landau nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau – Verkehrsunfallflucht auf der B10 – Zeugen gesucht

Am 12.06.2024 befuhr gegen 16:15 Uhr ein 48-jähriger LKW-Fahrer die B10 von der A65 kommend. Im Bereich der genannten Anschlussstelle befuhr er den linken Fahrstreifen. Nach Angaben des LKW-Fahrers habe ihn ein blauer kleiner SUV beim Spurwechsel geschnitten. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der 48-Jährige nach rechts ausweichen. Aufgrund des Manövers erschrak ein auf dem rechten Fahrstreifen befindlicher 55-jähriger Hyundai-Fahrer und kollidierte im Anschluss mit der Leitplanke. Die Schadenshöhe beträgt circa 4000 Euro. Der Fahrer des blauen kleinen SUV ist bislang unbekannt. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.