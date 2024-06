Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

In der Nacht zum Mittwoch (12.06.2024) wurden erneut mehrere Fahrzeuge im Stadtbereich aufgebrochen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Aus einem in der Burrweiler Straße abgestellten Fiat Panda wurde eine Einkaufstasche mit Kleidung und einem Münzgeldbeutel entwendet. Hinweise nimmt in diesem Fall die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Aus einem im Weißdornhag abgestellten Kia Picanto wurde ein Geldbeutel gestohlen. In einer Tiefgarage in der Paul-Klee-Straße wurden ein BMW und ein Audi aufgebrochen, wobei ebenfalls ein Geldbeutel entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Straftaten im Zusammenhang mit Spielautomaten – Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.06.2024 unter https://s.rlp.de/nUKfb

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – führt gegen drei Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Steuer- und Abgabenhinterziehung sowie der

gewerbsmäßigen Fälschung technischer Aufzeichnungen. Die Beschuldigten sollen in mehreren von ihnen betriebenen Gaststätten im Raum Ludwigshafen am Rhein illegale Spielautomaten aufgestellt haben.

Zwecks Auffindung weiterer Beweismittel wurden durch Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen am Rhein und des Finanzamts Neustadt an der Weinstraße – Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle – 10 Gaststättenobjekte im Stadtgebiet Ludwigshafen am Rhein sowie Wohnobjekte durchsucht. Dabei wurden über 30 illegale Spielgeräte, einzelne Konsumeinheiten Kokain sowie zahlreiche Unterlagen und weitere Beweismittel sichergestellt. Zudem wurden in den Automaten bzw. im Zusammenhang mit diesen etwa 30.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Steuerfahndung sind an den derzeit noch laufenden Maßnahmen auch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik beteiligt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Kriminalpolizei dauern an. Weitere Auskünfte erfolgen ausschließlich über die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern.

Streit an Tankstelle eskaliert

Am Mittwochabend (12.06.2024), gegen 21:00 Uhr, wollte ein 40-jähriger Rollerfahrer sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Oppauer Straße betanken, als die Mitarbeiterin ihn darauf hinwies, dass die Tankstelle bereits geschlossen sei. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, im Zuge dessen der 40-Jährige die Mitarbeiterin zu Boden stieß und ihrem Lebensgefährten mit seinem Helm einen Kopfstoß verpasste. Daraufhin kam es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten und mehreren Beleidigungen. Gegen alle drei Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen die Mitarbeiterin und ihren Lebensgefährten zusätzlich wegen Beleidigung eingeleitet.

Kabeldiebe ertappt

Nachdem es in den letzten Tagen zu Kabeldiebstählen an einer stillgelegten Straßenbahnstrecke in der Pasadenaallee kam (siehe Pressemeldungen https://s.rlp.de/dyvE4 und https://s.rlp.de/LB8kU) meldeten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zum Donnerstag (13.06.2024), gegen 01:00 Uhr, mehrere Personen in dem Bereich.

Die Örtlichkeit wurde umgehend durch Polizeikräfte aufgesucht. Bei Erblicken der Kräfte flüchteten zwei Männer von der Örtlichkeit und konnten nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Im einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe wurde eine dritte Person festgestellt. Im Bereich der Straßenbahnlinie fanden die Polizeikräfte circa 30 Meter bereits abgetrenntes Kabel sowie hierzu benötigte Werkzeuge auf. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 28, 40 und 43 Jahren räumten den versuchten Diebstahl ein und wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Ihre aufgefundenen Werkzeuge wurden sichergestellt. Ob sie auch für die vorgenannten Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Am späten Mittwochabend (12.06.2024), gegen 23:40 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Hohen Weg einzubrechen. Dies konnte die Hausbesitzerin im Nachgang über ihre Überwachungskamera feststellen. An der Haustür konnten Hebelspuren festgestellt werden, es gelang dem Täter jedoch nicht, die Tür aufzubrechen.

Der Unbekannte trug eine Schirmmütze und darüber eine Kapuze und hatte einen Schraubendreher in der Hand.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nachwuchswerbung der Polizei Ludwigshafen beim Sommerfest des VfR Friesenheim

Am Samstag, den 15.06.2024, lädt der VfR Friesenheim zu seinem Sommerfest auf dem Vereinsgelände in der Teichgasse 30 in 67063 Ludwigshafen ein.

Diese Gelegenheit wollen wir nutzen, um Interessierten den Polizeiberuf näher zu bringen.

Die Einstellungsberaterinnen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 werden zwischen 14 und 16:30 Uhr mit einem Informationsstand und einem Streifenwagen vor Ort sein. Hier werden euch alle Fragen rund um den Polizeiberuf und um unsere Arbeit, den Einstellungstest und das Studium an der Hochschule der Polizei beantwortet.

Kommt vorbei und sprecht uns an, wir freuen uns auf Euch!

Traumberuf Polizei? Wir bieten jährlich schulgeleitete sowie freiwillige Praktika in den Ferien bei unseren Polizeidienststellen an. Hier gibt es die Möglichkeit Einblicke in vielen Bereiche des spannenden Polizeiberufs und dem Alltag der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu bekommen. Auch hier sind die Praktikumsplätze begrenzt. Daher empfehlen wir eine zeitnahe Anmeldung. Interessierte können sich online unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika für einen Praktikumsplatz bewerben.

Noch Fragen? Weitere Informationen zum Thema Polizeiberuf und zur Ausbildung finden Sie auf unserer Homepage www.polizei.rlp.de/de/karriere/ . Hier gibt es auch Informationen über das Auswahlverfahren und über das Studium an der Hochschule der Polizei.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film „Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

