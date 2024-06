Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (12.06.2024), gegen 16:30 Uhr, kam es auf der A65 am Kreuz Mutterstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines silbernen oder hellgoldenen Opel Corsa sei auf Höhe des Mutterstadter Kreuzes in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen, als sie plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Zwei hinterherfahrende weiße Transporter konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren der Opelfahrerin und das dritte Fahrzeug in der Reihe dem zweiten Fahrzeug auf. Die Opelfahrerin entfernte sich im Anschluss in Richtung B9 von der Örtlichkeit.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf die Verursacherin geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Falscher Polizeibeamter – Betrugsversuch

Schifferstadt (ots)

Bei der Polizei Schifferstadt erstattete gestern, 12.06.2024, der 64-Jährige Geschädigte eine Anzeige, nachdem er von einem Unbekannten angerufen worden war. Der Anrufer, welcher sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte gab an, dass die Ehefrau des Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Der Anrufer fragte den Geschädigten nach einer Geldsumme von 75.000 Euro oder wertvollen Gegenstände. Der 64-Jährige kontaktierte in einem günstigen Moment seine Ehefrau telefonisch und erkannte folglich die Betrugsmasche. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Reifen an PKW aufgestochen & betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Mutterstadt (ots)

Der Polizei Schifferstadt wurde am 12.06.2024 kurz vor Mitternacht eine männliche Person gemeldet, welcher bei einem geparkten PKW einen Reifen aufgestochen habe. Der PKW parkte in der Speyerer Straße vor einer Gaststätte. Der 29-Jährige Täter konnte vor Ort angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Zuvor fuhr er mit knapp 2,5 Promille mit seinem Fahrrad. Da der Tatverdächtige im Rahmen der Anzeigenaufnahme gegenüber der Polizei angab, von den Zeugen körperlich angegangen worden zu sein wurde eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Es wurde gegen den 29-Jährigen Mutterstädter ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt Telefonisch unter 06235/4950 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.