Verdacht eines verbotenen Straßenrennens – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (11.06.2024), gegen 20:15 Uhr, befand sich eine Anwohnerin vor ihrem Haus in der Weimarer Straße, als sie aus Richtung der Speyerer Straße Reifenquietschen vernahm. Unmittelbar danach beobachtete sie zwei junge Männer in einem auffällig türkis-blauen BMW, welche beschleunigten und mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Weimarer Straße fuhren.

Es werden nun Zeugen gesucht, die das Fahrzeug ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise auf die Fahrzeugführer geben können. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Speyer – Eigentümer von entwendeten Gegenstände gesucht (Bericht vom 19.05.2024)

Am 19.05.2024 berichteten wir über einen 32-jährigen Mann („Aus Fehler nichts gelernt…“), der u.a. unberechtigt ein Haus in der Straße Zum Schlangenwühl betrat und diverse Gegenstände entwendete. Derselbe Mann beging wenige Stunden später u.a. im Eselsdamm und der Petschengasse erneut mehrere Straftaten, wobei durch ihn abermals diverse Gegenstände entwendet wurden.

Für einige dieser Gegenstände sucht die Polizei Speyer weiterhin nach den rechtmäßigen Eigentümern. Unter den Gegenständen befinden sich u.a. diverser Schmuck, mehrere Uhren, zwei Bohrmaschinen, Akkus, Schlüssel, ein Dönermesser und ein Huusk Messer.

Personen, welche solche Gegenstände vermissen, können sich telefonisch unter 06232 – 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Speyer wenden.

Die Gegenstände können unter Erbringung eines Eigentumsnachweises und vorheriger Absprache ausgehändigt werden.

Speyer- Alleinunfall mit Roller

Gegen 17:20 Uhr am Mittwoch befuhr eine 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers die Armbruststraße in Richtung des St.-Guido-Stift-Platzes. Im dortigen Kurvenbereich stürzte die Fahrerin ohne Fremdeinwirkung und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Speyer- Nach Sachbeschädigung in Polizeigewahrsam genommen

Am Mittwoch gegen 16:25 Uhr fiel ein 50-jähriger Mann in der Industriestraße auf, indem er mindestens zwei PKW beschädigte. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann gab die Sachbeschädigung vor Ort zwar zu, da dennoch mit weiteren Taten zu rechnen war, wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Speyer- Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Am Mittwochabend gegen 21:50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg der Wormser Landstraße in Richtung Speyer Nord. In gleiche Richtung befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen PKWs die Fahrbahn und wollte nach rechts in die Viehtriftstraße abbiegen. Hierbei ließ er den bevorrechtigten Radfahrer nicht passieren und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer unbekannt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer- Auffahrunfall auf der B39

Am Mittwoch gegen 08:00 Uhr befuhren ein 70-jähriger PKW-Fahrer und ein 32-jähriger LKW-Fahrer die Auffahrt zur B39 von der Landauer Straße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Beide Fahrzeugführer wollten sich nach links einordnen, wobei der 70-jährige Fahrer sein PKW trotz freier Fahrbahn nahezu zum Stillstand abbremste. Der dahinter fahrende LKW-Fahrer fuhr dem PKW auf, wodurch die insgesamt vier Insassen des PKW leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Zufahrt zur B39 war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt.

Speyer – Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Zeitraum vom 07.06. – 12.06.2024 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Conrad-Hist-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln einer Balkontür in das Innere der Wohnung zu gelangen, was ihnen schlussendlich nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Conrad-Hist-Straße gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.