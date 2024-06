Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Bei Zusammenstoß 4 Personen verletzt

Am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 14:35 Uhr, kam es auf der L 546 zwischen Steinfeld und Schaidter Bahnhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Mercedes und ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia fuhren hintereinander auf der L546 in FR Steinfeld, als im Gegenverkehr ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai, nach eigenen Angaben aufgrund kurzeitigem Schwindel, auf die Gegenfahrbahn fuhr. Er kollidierte mit beiden Fahrzeugen. Insgesamt wurden 4 Fahrzeuginsassen verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme kam es zu leichten Behinderungen.

Sachbeschädigung an Zahnarztpraxis – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Ein Hinweisschild einer Zahnarztpraxis in der Herzog-Wolfgang-Straße 7 wurde in der vergangenen Nacht, am 13.06.24, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr vollständig zertrümmert. Eine Zeugin hatte zu der Zeit laute Geräusche vernommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie auch etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 06343 – 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

Unrechtmäßig aufgestelltes Verkehrszeichen sorgt für Verkehrschaos

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht zum 12.06.24 hat sich wohl jemand einen Spaß daraus gemacht, an der Umleitungsstrecke Petronellastraße, Einmündung Weißenburger Straße, ein Verkehrszeichen aufzustellen. Mit dem aufgestellten Verkehrszeichen wird dem Fahrzeugverkehr die Einfahrt in eine Fahrbahn verboten. Dies hat heute Morgen aufgrund der Vollsperrung der Lessingstraße, zu einem kleinen Verkehrschaos geführt. Gegen den bislang unbekannten Täter wird nun wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Haben Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 06343 – 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

Pkw-Reifen beschädigt – Hinweise erbeten

Bad Bergzabern (ots)

An einem Pkw Hyundai mit SÜW-Kennzeichen wurden zwischen 11.06.24, 17:15 Uhr und 12.06.24, 12:00 Uhr, in der Petronellastraße, durch eine bislang unbekannte Person zwei Reifen plattgestochen. Das Motiv des Täters dürfte im Zusammenhang mit der derzeitigen Baustellensituation zusammenhängen.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte unter 06343 – 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Maikammer (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Maikammer vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich „falscher Polizeibeamter“ handeln dürfte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder

nahe Verwandte

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeiinspektion. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Gommersheim – Betrunkener Radfahrer

Alkoholkonsum bei einem 49 Jahre alten Radfahrer dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich heute am frühen Morgen (Uz: 13.06.2024, 04.45 Uhr) ereignete. Dabei verlor der Mann in der Geinsheimer Straße die Kontrolle über sein Pedelec, kam von der Fahrbahn ab und blieb an einem Brückengeländer hängen. Er stürzte zu Boden und verletzte sich – weil er keinen Helm trug – im Kopfbereich. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe genommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert: Tragen Sie auch beim Radfahren immer einen Helm. Denn der Helm kann bei einem schweren Sturz die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Edenkoben – Gleich 10 Handy-Verstöße

Innerhalb einer Stunde wurden gestern Mittag (12.06.024, 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr) auf der K 6 bei Edenkoben 10 Autofahrer erwischt, die während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Sie erhalten in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro. Zudem bekommen sie in der Flensburger Verkehrssünderkartei einen Punkt verbucht. Ein weiterer Autofahrer trug keinen Sicherheitsgurt und muss 30 Euro bezahlen. Und weil ein LKW-Fahrer seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte, wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet.