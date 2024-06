Verkehrssicherheit in Stadtgebiet: E-Scooter im Blick

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei in Kaiserslautern hat am frühen Mittwochabend

gleich mehrere Elektroroller aus dem Verkehr gezogen. Gegen 17:45 Uhr unterzogen

die Polizeibeamten einen 43-Jährigen in der Fischerstraße einer

Verkehrskontrolle. Der Mann war mit seinem E-Scooter unterwegs. Bei ihm konnten

Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf den Konsum von Drogen

hindeuteten. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Anschließend konnte er die Dienststelle zu Fuß verlassen.

Weil er Schlangenlinien fuhr und kein Kennzeichen am E-Scooter angebracht war,

wurde ein 26-Jähriger gegen 20:10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei

gab er an, dass er zuvor Marihuana in einer sogenannten „Vape“ geraucht habe.

Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt. Auf der Dienststelle wurde demKaiserslautern: Die Polizei-News

Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde präventiv

sichergestellt. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen

Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Versicherungsschutz.

Einen weiteren Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs hielten die Polizeibeamten

gegen 21:45 Uhr in der Malzstraße an. Das am Roller angebrachte

Versicherungskennzeichen stammte aus dem Jahr 2023 und war daher nicht mehr

gültig. Auch der 22-jährige Fahrer sieht einem Strafverfahren wegen Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. |jm

Kind angesprochen – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann

machen können, der am Mittwochabend in der Friedenstraße unterwegs war. Laut

Beschreibung soll er zwischen 30 und 45 Jahre alt sein, eine korpulente Statur

und dunkle Haare haben. Der Gesuchte trug zum fraglichen Zeitpunkt eine runde

schwarze Brille, eine grün/schwarze Jacke und schwarze Jogginghosen. Zur

Fortbewegung nutzte er einen schwarzen elektrischen Rollstuhl. Hinweise werden

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegengenommen. Der Unbekannte soll

gegen 18:45 Uhr eine 10-Jährige in der Nähe des „Netto“- Marktes angesprochen

und ihr hinterhergepfiffen haben. Als sich das Mädchen mit seinem Hund in

Richtung des Supermarkts flüchtete, soll er ihr zunächst hinterhergefahren sein,

sich dann aber aus dem Staub gemacht haben. Die Polizei hat die entsprechenden

Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Vermisstensuche eingestellt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat die Suche nach einem vermissten

56-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet eingestellt. Nach dem Start der

Öffentlichkeitsfahndung am gestrigen Mittwoch gingen bei den Ermittlern mehrere

Hinweise ein, dass der Gesuchte in der Innenstadt gesehen wurde. Inzwischen

liegen durch Zeugenangaben gesicherte Erkenntnisse vor, dass es dem Mann gut

geht, er aber nicht mit der Polizei sprechen möchte.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden deshalb beendet und die veröffentlichte

Fahndung gelöscht. Ob dem Mann die Kosten für den Einsatz in Rechnung gestellt

werden können, wird noch geprüft.

Allen Hinweisgebern vielen Dank fürs Mithelfen!

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Falls Sie unseren Zeugenaufruf

aufgegriffen und auf Ihren Kanälen (Internet, Social Media, etc.) weiter

verbreitet haben, bitten wir Sie, ebenfalls Namen und Foto des Mannes zu

löschen. |cri

Geklautes Fahrrad wieder zurück bei Besitzer

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag konnte ein Mitte Februar im Stadtgebiet

geklautes Bike wieder zurück an den Eigentümer übergeben werden. Der Besitzer

hatte seinen hochwertigen Drahtesel der Marke Cube an einem Fahrradständer

wiedererkannt und die Polizei informiert. Das Gefährt war an ein weiteres

Fahrrad angekettet.

Die Beamten konnten das Zweirad zweifelsfrei einem Diebstahl aus einem

Kellerabteil zuordnen und dem Inhaber aushändigen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen liegen Hinweise vor, dass auch das

zweite Bike geklaut sein könnte.

Die Polizei stellte das Rad sicher und hat weitere Ermittlungen aufgenommen. |jm

Mit dem Fahrrad auf Streife

Kaiserslautern (ots) – Pünktlich zur Aktion „Stadtradeln“ ist auch die Polizei

wieder mit Fahrradstreifen im Stadtgebiet unterwegs: Radelnde Polizeibeamte im

blau-gelben Fahrradtrikot. Sie überwachen beispielsweise das Fahrverbot in der

Fußgängerzone, führen Personenkontrollen durch oder nehmen (Laden-)Diebe fest.

Die Polizei will damit im Stadtgebiet noch präsenter und ansprechbarer sein.

Die Polizistinnen und Polizisten der Fahrradstreife schauen beispielsweise genau

hin, ob das Fahrverbot in der Fußgängerzone eingehalten wird, nehmen unterwegs

Ladendiebstähle auf, ermahnen „Radweg-Parker“ oder spurten auch schon mal einem

Biker hinterher, der sich tagträumend und mit Kopfhörern im Ohr nicht an die

Verkehrsregeln hält.

„Die Menschen in Kaiserslautern sollen sich in ihrer Stadt sicher fühlen. Durch

den mobilen Einsatz der Fahrradstreifen können bestimmte Bereiche effektiver

überwacht und die dortige polizeiliche Präsenz erhöht werden“, so

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Er spricht auch einen taktischen

Vorteil an: „Die Fahrradstreife hat im Gegensatz zur Fußstreife einen größeren

Aktionsradius. Mit dem Fahrrad ist man in der Innenstadt einfach schneller

unterwegs, als zu Fuß, und gelangt auch dorthin, wo man mit dem Auto nicht so

gut hinkommt.“ Aufgrund der Flexibilität und der schnellen Reaktionsmöglichkeit

der Fahrradstreife können insbesondere Ordnungswidrigkeiten besser erkannt und

geahndet werden.

Die Kolleginnen und Kollegen der Fahrradstreife werden sich in den nächsten

Tagen immer wieder auf ihre Räder schwingen und in die Pedale treten. Auf

mögliche Fahrradpannen sind sie genauso gut vorbereitet wie auf schlechtes

Wetter: Zur Polizeiausrüstung gehören neben dem obligatorischen Fahrradhelm

unter anderem auch Shirts, kurze und lange Fahrradhosen und Sportschuhe. Die

Oberbekleidung ist in den Farben blau und neongelb gehalten, was zur besseren

Sichtbarkeit und somit zur Sicherheit der Fahrrad-Polizisten beitragen soll.

Gerne lassen sich die Fahrradstreifen von Medienvertretern bei ihrer Arbeit

einmal über die Schulter schauen. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen, sich mit

der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz in Verbindung zu setzen. |erf

Grabschmuck entwendet

Enkenbach (ots) – Erst nachträglich wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte

Täter im Zeitraum vom 31. Mai bis 6.Juni 2024 den Grabschmuck einer Ruhestätte

auf dem Friedhof stahlen. Die Verdächtigen machten sich an den Bronzefiguren

einer Grabplatte zu schaffen. Mit brachialer Gewalt wurden diese aus der

Verankerung gerissen. Nach aktuellen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf

zirka 330 Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass weiterer Grabschmuck entwendet

wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |jm

Wer hat den Hyundai gerammt?

Kaiserslautern – Einsiedlerhof (ots) – Am Mittwoch, dem 12.Juni 2024, ereignete

sich zwischen 11:45 Uhr und 15:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Stadtteil

Einsiedlerhof. Ein unbekannter Fahrer beschädigte einen in der in der

Liebigstraße geparkten blauen Hyundai. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr

der Unfallverursacher einfach davon. Wie sich herausstellte, hat der flüchtige

Fahrer den Pkw am vorderen linken Radkasten gestreift. Der Schaden wird von der

Polizei auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Ihre

Mithilfe: Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise, die zur Klärung der Unfallflucht beitragen könnten, bitte unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern

melden. |jm

Sachbeschädigung am Fackelrondell – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (12. Juni 2024) beschädigten

unbekannte Täter die Fassade des Fackelrondells. An verschiedenen Stellen

wirkten die Verdächtigen mit enormer Gewalt auf die Sandsteine ein, wodurch

mehrere Platten erheblichen Schaden erlitten. Die Polizei schätzt den Schaden

auf rund 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Hinweise, die zur Klärung der Tat

beitragen könnten, bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei

in Kaiserslautern melden. |jm

Positive Bilanz nach Hutmacher Fest

Kusel (ots) – Wenig zu tun gab es für die Polizei über das Hutmacher Fest am

vergangenen Wochenende. Die positive Bilanz: Bei bestem Wetter fanden sich

zahlreiche Besucher auf dem Festgelände ein und feierten friedlich zusammen.

Lediglich in einem Fall mussten die Beamten ein Strafverfahren wegen

Körperverletzung einleiten. Zwischen untereinander flüchtig bekannten Personen

kam es zu einem hitzigen Wortgefecht, was einen 24-jährigen Mann dazu

verleitete, einer 23-jährigen Frau ins Gesicht zu schlagen. Als deren 22-jährige

Begleiterin schlichtend eingreifen wollte, verpasste der Mann auch ihr einen

Schlag. Anschließend flüchtete er. Aufgrund der Zeugenangaben konnte seine

Identität jedoch ermittelt werden.|pikus

Nach Einbruch festgenommen

Kusel (ots) – Die Flucht von drei Jugendlichen nach einem Einbruch in ein

Geschäft in der Bahnhofstraße war nicht von Erfolg gekrönt. In der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag setzte eine aufmerksame Zeugin einen Notruf ab, weil vor

ihren Augen gerade ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft verübt wurde.

Polizeistreifen waren schnell vor Ort und nahmen die Verfolgung der nun

flüchtenden Einbrecher auf. Diese konnten kurz darauf auch festgenommen werden.

Es handelte sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren.

Gegen die drei Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss

wurden sie an ihre Eltern übergeben. Der angerichtete Schaden im Eingangsbereich

des Ladens beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.|pikus

Unfallort unerlaubt verlassen

Kusel / Schönenberg-Kübelberg (ots) – In zwei Fällen machten sich am Mittwoch

Unfallverursacher aus dem Staub, ohne den jeweils angerichteten Schaden zu

melden.

Zwischen 9 und 10:30 Uhr parkte ein 45-Jähriger seinen VW Sharan auf einem

Parkplatz in der Schwebelstraße in Kusel. Als dieser zu seinem Auto

zurückkehrte, fand er seine Fahrzeugfront beschädigt vor. Der Schaden dürfte im

niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Zwischen 08:45 und 12:00 Uhr parkte eine 55-Jährige ihren Opel Corsa auf dem

Parkplatz der Sparkasse in der Glanstraße in Schönenberg-Kübelberg. Auch sie

fand nach ihrer Rückkehr einen erheblichen Schaden im hinteren Bereich ihres

Autos vor.

Die Polizei benötigt zur Aufklärung der Taten Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der

Polizeiinspektion Kusel unter 06381/919-0 oder per E-Mail an

pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Polizeilicher Einsatz bezüglicher einer angeblichen Bedrohungslage auf der Air Base

Ramstein-Miesenbach (ots) – Die amerikanische Militärpolizei meldete eine

Bedrohungslage mit Messer auf der Air Base. Sie selbst waren mit starken Kräften

am Einsatzort und der Verantwortliche befand sich bereits in amerikanischem

Gewahrsam als die deutsche Polizei eintraf. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte

sich heraus, dass es sich um ein Missverständnis handelte. Der Koch des

Restaurants „Popeyes“ im KMCC Einkaufszentrum kaufte in seiner Pause ein Messer

im Einkaufszentrum und nutzte dieses in der Küche des Restaurants. Als der Chef

dies bemerkte gab es Streitigkeiten, da der Chef mit der Nutzung eines privaten

Messers nicht einverstanden war. Dies teilte ein Mitarbeiter bei der US Behörde

mit, was zu einer falschen Weitergabe des Sachverhaltes führte. Es kam zu keiner

Zeit zu einer Bedrohungslage oder einer strafrechtlich relevanten Handlung. Der

Verantwortliche wurde nach der Sachverhaltsaufnahme auf freien Fuß gesetzt.

|pilan