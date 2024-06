Ausgesetztes Katzenbaby in Sicherheit gebracht (Foto)

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch staunten Polizeibeamte im östlichen Stadtgebiet nicht schlecht. Während einer Streifenfahrt stellten sie eine „verdächtige“ Tragetasche vor dem Tor des Tierheims fest. Wie sich herausstellte, befand sich in der Tasche ein Katzenjunges. Der Stubentiger war wohlauf und erfreute sich bester Gesundheit.

Das Kätzchen wurde dem Tierheim übergeben und wartet dort auf ein neues Zuhause. Wer die Tasche vor dem Gebäude abgestellt hat, ist nicht bekannt. |jm

Ladendieb entwendet Kinderkleidung

Kaiserslautern (ots) – Am späten Dienstag 11.06.2024 gegen 17 Uhr, klaute ein unbekannter Mann mehrere Kinderoutfits aus einem Textilgeschäft für Familien in der Kerststraße. Nachdem der Täter das Geschäft betreten hatte, begab er sich in die Kinderabteilung und schnappte sich dort eine größere Anzahl an Kleidungsstücken. Ohne zu bezahlen, rannte der Verdächtige mit dem Diebesgut aus dem Laden. Die Polizei schätzt, dass der Mann etwa 20 Kleidungsteile stahl.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Mithilfe: Wer hat den flüchtigen Mann beobachtet und kann Hinweise zu seiner Identität oder seiner Fluchtrichtung geben? Nach aktuellen Erkenntnissen soll er ein weißes Hemd und blaue Jeans getragen haben. Alle Informationen, die zur Klärung der Tat beitragen könnten, bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern melden. |jm

Heckenbrand durch Unkrautbeseitigung

Kaiserslautern (ots) – Häufig entfernen Hausbesitzer, vor allem im Frühjahr und Sommer, Unkraut mit einem Gasbrenner. Es kommt nicht selten vor, dass dabei Funkenflug entsteht. So auch am Mittag des 11.06.2024: Während der Unkrautbekämpfung kam ein 72-Jähriger einer Hecke mit dem Gasbrenner zu nah, so dass sie Feuer fing. Weil die eigenen Löschversuche des Mannes erfolglos blieben, musste die Feuerwehr anrücken, um den Brand zu löschen.

Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf ein Gebäude bestand nicht. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Schaden beschränkte sich auf die betroffene Hecke und einen Gartenzaun, der in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Polizei und Feuerwehr raten, beim Entfernen von Unkraut mittels Gasbrenner unbedingt ausreichend Abstand zu vertrockneten oder leicht entflammbaren Grünpflanzen einzuhalten. Vorsorglich sollten Löschwasser, fließend Wasser oder Feuerlöscher bereitstehen. |jm

Kreis Kaiserslautern

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag 16:30 Uhr und Dienstag 16 Uhr, in ein Wohnhaus in Bretten-Diedelsheim eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher über die Kellertür gewaltsam Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses in der BreslauernStraße. Anschließend durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten.

Ob sie auf ihrer Suche fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon-Nr: 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Bruchsal-Heidelsheim (ots) – Im Keller eines Mehrparteienhauses in der Markgrafenstraße brach am frühen Mittwochmorgen ein Feuer aus. Eine Person wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wählten Bewohner des Hauses gegen 05:30 Uhr den Notruf, da sich im gesamten Gebäude starker Rauch ausbreitete. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, hatten sich die Hausbewohner bereits ins Freie gerettet.

Im Zuge der Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Brand offenbar im Keller des Anwesens ausgebrochen war und sich der Rauch anschließend über alle Geschosse ausgebreitet hatte. Die Brandursache ist bislang unklar.

Ein Mann zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden die Bewohner des betroffenen Gebäudes vorübergehend in der Mehrzweckhalle in Heidelsheim untergebracht. Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Bereits am 4.Juni 2024 war im Dachstuhl des gleichen Mehrparteienhauses ein Brand ausgebrochen. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.