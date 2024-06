Alkoholisierter Mann verletzt Polizistin

Neupotz (ots) – Am 12.06.24 gegen 04 Uhr, gingen nacheinander 2 Mitteilungen bei der Polizei ein, dass ein Mann in Neupotz im Bereich des Margeritenweges klingeln und herumschreien würde. Im ersten Fall erhielt der 31-jährige Mann aus Wörth von der Polizeistreife einen Platzverweis.

Als die Polizei aber wieder anrücken musste, sollte der Mann zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Da er den Anweisungen der Polizisten keine Folge leistete, musste er unter Zwang auf dem Boden gefesselt werden. Dagegen wehrte er sich vehement und traf beim Herumtreten eine Polizistin im Gesicht.

Diese wurde dadurch leicht verletzt. Weiterhin beleidigte und bedrohte er unaufhörlich die Polizeibeamten. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle bei der Polizei. Verschiedene Strafanzeigen, u.a. wegen Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wurden gegen ihn gefertigt.

Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Germersheim (ots) – Von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter gleich mehrere Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Straße An Fronte Karl in Germersheim auf. Es wurde ein E-Scooter sowie mehrere Werkzeuge aus mindestens 3 Kellerräumen entwendet. Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis gestern brachen unbekannte Täter das Kellerfenster eines Kellerraums in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Germersheim auf. Auch hier wurden zahlreiche Elektrowerkzeuge eines Handwerksbetriebs entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Nur Sachschaden bei Verkehrsunfall

Wörth (ots) – Ca. 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung beim Langenberg. Ein 53-jähriger Mann aus den Kreis SÜW wollte gestern gegen 15.20h mit seinem PKW an der Kreuzung K15 (von Schaidt kommend) / B9 / K19 nach links auf die B9 in Richtung Autobahn fahren.

Dabei übersah er eine 62 Jahre alt Frau mit ihrem PKW, die von der K19 geradeaus auf die K15 fahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 53-jährigen Unfallverursachers so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Betrunken Auto gefahren

Germersheim (ots) – Am Donnerstagabend wurde eine 53-jährige Frau aus Germersheim mit ihrem Pkw Schlangenlinien fahrend auf der B9 gemeldet. Im Rahmen der Verkehrskontrolle in Germersheim erbrachte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert knapp über 1,6 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Achtung! „Dachhaie“ unterwegs

Berg (ots) – Am 10.06.24 wurden in Berg sog. „Dachhaie“ von einem Zeugen gemeldet. „Dachhaie“ geben sich als Handwerker aus und bieten Dienste rund um „Haus und Hof“ an, insbesondere Dacharbeiten. Diese Dienstleistungen werden nur gegen Vorkasse begonnen und meist nicht zu Ende geführt.

Erst bei weiteren Zahlungen werden die minderwertig ausgeführten Instandhaltungsarbeiten fortgesetzt. Nehmen Sie deshalb keine Dienstleitungen an der Haustür an, sondern suchen Sie sich niedergelassene Handwerksunternehmen.

Fahrt unter Drogeneinfluss auf der A65

Kandel (ots) – Am Dienstag 11.06.24 gegen 16.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wörth einen 19-jährigen Opelfahrer aus dem Kreis Germersheim an der A65 bei Kandel Mitte. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf BTM Konsum.

Ein Schnelltest bestätigte den ersten Verdacht und reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde ihm untersagt.