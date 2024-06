Paketinhalt gestohlen – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 11.06.24 zwischen 18:05-20:30 Uhr, wurde in der Torgasse ein von einem Zustelldienst abgestelltes Paket aufgerissen und der Inhalt entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343/93340 oder per

E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.

Motorschaden löst Feuerwehreinsatz aus

Hochstadt (ots) – In der Nacht vom 11. auf den 12.06.2024 kam es in Hochstadt (Pfalz) zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines möglicherweise brennenden PKWs in der Nähe der Shell-Tankstelle. Eine BMW-Fahrerin unterbrach sofort die Fahrt aufgrund einer Rauchentwicklung aus dem Motorraum.

Zum Glück handelte es sich nicht um einen Fahrzeugbrand. Aufgrund eines technischen Defekts am Motor entwichen Dämpfe aus dem Motorraum des 25 Jahre alten BMWs, die zunächst einen Brand vermuten ließen. Löscharbeiten waren nicht von Nöten.

Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Hochstadt schoben das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug außer Reichweite der Tankstelle auf einen nahgelegenen Parkplatz. Die Fahrzeugführerin kümmerte sich um die Abschleppung ihres Autos.

Auffahrunfall mit Verletzten

A65/AS LD-Zentrum (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtunfallschaden von über 20.000 Euro kam am 12.06.2024 gegen 12.05 Uhr, auf der A65 bei der AS Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters übersah den Bremsvorgang eines vorausfahrenden 47 Jahre alten Mini-Fahrers, während beide wegen einer Wanderbaustelle den linken Fahrstreifen benutzten.

Dabei krachte der Transporter in das Heck des Minis, wobei die Fahrzeuge total beschädigt und abgeschleppt werden mussten. Der Unfallverursacher erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen an der Hand. Infolge der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge kam es aufgrund kurzfristiger Straßensperrung zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Spiegel abgefahren und abgehauen – Zeugen gesucht

Annweiler (ots) – Am 11.06.2024 ereignete sich in der Friedensstraße in Annweiler zwischen 7 und 8 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

PKW zerkratzt – Zeugen gesucht

Annweiler (ots) – Am 11.06.2024 parkte die 59-jährige Geschädigte gegen 15 Uhr ihren PKW in der Bahnhofstraße in Annweiler. Als sie gegen 18:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkam musste sie feststellen, dass die Fahrerseite zerkratzt wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pwannweiler@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06346 96462519 bei der Polizeiwache Annweiler zu melden.

Schockanruf erkannt

Annweiler (ots) – Am 11.06.2024 wurde bei einer 83-Jährigen versucht durch einen Fake-Anruf Geld zu ergaunern. In dem Telefonat wurde angegeben, dass ihr Sohn angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Die 83-Jährige solle nun eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro überweisen. Die Geschädigte erkannte die Masche und verständigte die Polizei.

Mit einem „Schockanruf“ wollen Betrüger das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten erschleichen und sie unter Duck setzen. Kriminelle, die sich als Polizeibeamte tarnen, wollen erreichen, dass die Angerufenen Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herausgeben.

Ein dringender Appell der Polizei: Egal ob Geldforderungen, Datenweitergabe oder sonstige Informationsherausgabe, bevor Sie sich auf irgendwelche Forderungen von Unbekannten einlassen: Prüfen Sie unbedingt, mit wem Sie es zu tun haben und ob Ihr Gegenüber auch tatsächlich der ist, für den er sich ausgibt. Lieber einmal mehr nachfragen, als einmal zu viel bezahlen.

Es geht schließlich um Ihr Geld! Schützen Sie es.