Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Fahrschulauto

Albig (ots) – Am Dienstag 11.06.2024 gegen 10:30 Uhr, kam es in Albig auf der K 7 in Richtung Spießheim zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, darunter ein Fahrzeug einer Fahrschule. Aufgrund zweier Rehe, die die Fahrbahn kreuzten, wurde der Notbremsassistent des Fahrschulfahrzeuges ausgelöst und eine Gefahrenbremsung eingeleitet.

Das Fahrzeug hinter der Fahrschule konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, wodurch er der Fahrzeugführerin des Fahrschulautos auffuhr. Die Insassen des Fahrschulfahrzeuges wurden leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.

An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden, die Rehe liefen unversehrt in die Gemarkung weiter. Zur Unfallaufnahme musste die K 7 voll gesperrt werden.

Motorradfahrer verletzt sich schwer

Alzey (ots) – Ein 64-jähriger Motorradfahrer zog sich am Montag bei einem Unfall in Alzey schwere Verletzungen zu. Der Mann befuhr gegen 19 Uhr die Straße Am Damm, wo er zunächst eine Verkehrsinsel überfuhr und ein Verkehrszeichen touchierte. Anschließend prallte er gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Nach dem Unfall richtete er sein Motorrad wieder auf und versuchte davonzufahren, kam jedoch nach wenigen Metern wieder zu Fall.

Durch den Unfall zog er sich schwere innere Verletzungen und eine Beinfraktur zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht der Verdacht, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schornsheim (ots) – Auf der B 420 von Schornsheim in Richtung Wörrstadt kam es am Dienstagmorgen, den 11.06.2024 gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn, auf der er mit der entgegen kommenden, 47-jährigen Pkw-Fahrerin kollidierte.

Diese schleuderte über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke, drehte sich mit ihrem Pkw und kam sodann zum Stillstand. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Pkw. Die Insassen blieben unverletzt. Zur polizeilichen Unfallaufnahme musste die B 420 für ca. eine Stunde aus Fahrtrichtung Wörrstadt kommend gesperrt werden.

Brand eines Gartenschuppens

Ober-Flörsheim (ots) – Um kurz nach 13 Uhr kam es am Montag den 10.06.2024 zum Brand eines Gartenschuppens in Ober-Flörsheim. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Alzey-Land-Süd gelöscht. Der Schuppen wurde durch den Brand jedoch völlig zerstört. Bei der Begehung der Brandörtlichkeit ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.