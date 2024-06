Einsatz von Rettungskräften nach Unfall durch Lkw

Mannheim (ots) – Ein ortsunkundiger Lkw-Fahrer fuhr auf dem Geraer Ring und übersah, dass er mit seinem Lkw über der angegebenen Höhenbeschränkung lag. Dies hatte zur Folge, dass der von ihm geführte Lkw an der Haltestelle Vogelstang Zentrum an den Oberleitungen hängen blieb und diese herunterriss. In der weiteren Folge kollidierte er zudem mit einer Schranke und einem Ampelmast. Glücklicherweise wurde der Lkw-Fahrer hierbei nicht verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienste befanden sich ebenfalls im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird die Instandsetzung der Oberleitungen und der Haltestelle mehrere Tage in Anspruch nehmen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 100.000€. Entsprechende Informationen zu Gleisperrungen und weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH, www.rnv-online.de.

Radfahrer nach Unfall flüchtig – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstag befuhr eine 52-jährige Mercedes- Benz-Fahrerin um 15:50 Uhr die Steubenstraße. Auf Höhe des Freiheitsplatzes musste sie verkehrsbedingt auf einem Radweg halten. Hier fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer gegen den Pkw der 52-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise ca. 1.500 EUR. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der

Radfahrer in unbekannte Richtung.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

ca. Mitte 30 Jahre, Normale Statur, ca. 175 cm groß, Schulterlange dunkelbraune evtl. schwarze Haare. War bekleidet mit einem T-Shirt, einer kurzen Hose und trug einen grauen Rucksack.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein mittelblaues Fahrrad, vermutlich Mountainbike.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach dem Radfahrer und weiteren Zeugen die Angaben zu dem Unfalllgeschehen machen können. Diese bzw. der Radfahrer werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter: 0621/83397-0 zu melden.