Mann bedroht Zeugen mit Eisenstange

Karlsruhe-Hauptbahnhof (ots) – In der Nacht auf Montag 10.06.2024 ist ein 22-Jähriger gewaltsam in ein Bahnhofsgeschäft Hauptbahnhof eingebrochen. Anschließend verfolgte und bedrohte er einen Zeugen mittels Eisenstange und bewarf diesen mit einem Schotterstein. Gegen 02:10 Uhr verschaffte sich der aus Marokko stammende Tatverdächtige mittels einer Eisenstange gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft im Hauptbahnhof.

Der Einbruch wurde von einem vorbeilaufenden Zeugen beobachtet, welcher den 22-Jährigen aufforderte, den Laden zu verlassen. Der Täter bedrohte und verfolgte den Zeugen daraufhin mit der Eisenstange. Anschließend ergriff der marokkanische Staatsangehörige die Flucht durch den Hauptbahnhof. Dabei überquerte er unbefugt mehrere Gleise und stürzte im Gleisbereich. Er zog sich hierbei leichte Kopfverletzungen zu.

Auf seiner Flucht ergriff er einen im Gleisbereich liegenden Schotterstein und warf diesen in Richtung des Zeugen, verfehlte den Mann jedoch.

Sowohl Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit als auch eine Streife der Bundespolizei verfolgten den 22-Jährigen und nahmen diesen schließlich auf Höhe des Bahnsteigs 5/6 vorläufig fest. Gegen die Mitnahme zur Dienststelle am Hauptbahnhof wehrte sich der Tatverdächtige vehement, ließ sich mehrfach auf den Boden fallen und beleidigte die Bundespolizisten wiederholt verbal. Eine ärztliche Untersuchung des Tatverdächtigen erfolgte auf der Dienststelle.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Hierzu werden die vorliegenden Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage am Hauptbahnhof ausgewertet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Kreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag 16:30 Uhr und Dienstag 16 Uhr, in ein Wohnhaus in Bretten-Diedelsheim eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher über die Kellertür gewaltsam Zutritt in das Innere des Einfamilienhauses in der BreslauernStraße. Anschließend durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten.

Ob sie auf ihrer Suche fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon-Nr: 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Bruchsal-Heidelsheim (ots) – Im Keller eines Mehrparteienhauses in der Markgrafenstraße brach am frühen Mittwochmorgen ein Feuer aus. Eine Person wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wählten Bewohner des Hauses gegen 05:30 Uhr den Notruf, da sich im gesamten Gebäude starker Rauch ausbreitete. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, hatten sich die Hausbewohner bereits ins Freie gerettet.

Im Zuge der Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Brand offenbar im Keller des Anwesens ausgebrochen war und sich der Rauch anschließend über alle Geschosse ausgebreitet hatte. Die Brandursache ist bislang unklar.

Ein Mann zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden die Bewohner des betroffenen Gebäudes vorübergehend in der Mehrzweckhalle in Heidelsheim untergebracht. Zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Bereits am 4.Juni 2024 war im Dachstuhl des gleichen Mehrparteienhauses ein Brand ausgebrochen. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.