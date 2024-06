Neustadt: Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Heute, 12.06.2024, wurde die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt, Polizeidirektorin Katja Falkenstein, von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Sie hat bereits im Januar 2024 die Leitung der Abteilung Wasserschutzpolizei beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz übernommen.

Die 45-jährige Katja Falkenstein wurde im Jahr 1998 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei, beim Polizeipräsidium Rheinpfalz und bei der Wasserschutzpolizei tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Dienst (4. Einstiegsamt) leitete sie zunächst ab 2012 einen Stabsbereich im Führungsstab des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. 2014 übertrug man ihr die Leitung der Polizeiinspektion Neustadt und damit auch die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Neustadt.

Gleichzeitig wurde die neue Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt und stellvertretende Leiterin der Polizeidirektion Neustadt, Polizeioberrätin Christine Berens, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in ihr Amt eingeführt.

Die 40-jährige Christine Berens ist keine Unbekannte im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Sie wurde im Jahr 2004 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst leitete sie zunächst ab 2017 einen Stabsbereich im Führungsstab des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Anschließend übernahm sie kommissarisch die stellvertretende Abteilungsleitung der Zentralen Bußgeldstelle. Zuletzt war sie zum Polizeipräsidium Westpfalz abgeordnet, wo sie seit April 2023 die Behördenleitung unterstützte.

Der feierliche Amtswechsel fand mit rund 70 Gästen in Räumen der ADD in Neustadt statt. Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Katja Falkenstein für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er ihr und seiner Nachfolgerin Christine Berens viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Die Polizeiinspektion Neustadt ist neben der Stadt Neustadt auch für die Ortsgemeinden Hambach, Lachen-Speyerdorf, Mußbach, Haardt, Gimmeldingen, Diesefeld, Geinsheim, Königsbach, Duttweiler sowie die Verbandsgemeinde Lambrecht mit den Ortschaften Lambrecht, Elmstein, Weidenthal, Esthal, Lindenberg, Neidenfels und Frankeneck zuständig. Der Polizeidirektion Neustadt sind die Polizeiinspektionen Neustadt, Bad Dürkheim, Haßloch, Grünstadt, die Polizeiautobahnstation Ruchheim, die Kriminalinspektion Neustadt und die Zentralen Verkehrsdienste angegliedert.

Wenn Sie einen Einblick in die Arbeit der Polizei gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe den Film „Wir für die Pfalz“ an oder werfen einen Blick in die bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. „Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.“